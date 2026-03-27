２７日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）で、お天気キャスターの蓬莱大介氏が番組を卒業した。

２０１１年から「ミヤネ屋」でお天気を担当してきた蓬莱氏はこの日の午後２時半過ぎ、ＭＣの宮根誠司氏に「ミヤネ屋最後の蓬莱さん天気予報となりましたので、よろしくお願いします」と言われると「桜が続々開花しております」と日本全国の桜の開花予想と全国のぽかぽか天気を伝えた。

そして午後３時２７分過ぎ、２度目の天気コーナーで再び全国の桜開花予想や今後１週間の天気予報を伝えた後、宮根氏が「この後、蓬莱さん卒業ということで最後のあいさつです。１５年やったんですね」と言うと、「打ち合わせなしの１５年！ ほめてもらいたいです」と蓬莱氏が返してＣＭへ。

蓬莱氏は１７日放送の同番組で「ミヤネ屋という番組が９月末で終了するんですけど、私、ちょっと一足早く３月２７日でこの番組を離れることになりました」と報告。「宮根さんとの打ち合わせなしの、掛け合いの天気予報を１５年させてもらいました。いろんな気象災害も経験したので、それを次の番組に生かそうかなと思ってます」と話していいた。３０日スタートの読売テレビ系新番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」出演が決まっている。