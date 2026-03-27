【英国】
小売売上高（2月）16:00
予想　-0.7%　前回　1.8%（前月比)
予想　2.1%　前回　4.5%（前年比)
予想　-1.0%　前回　2.0%（除自動車燃料・前月比)
予想　2.7%　前回　5.5%（除自動車燃料・前年比)

【メキシコ】
雇用統計（2月）21:00
予想　2.5%　前回　2.7%（失業率)

貿易収支（2月）21:00
予想　12.062億ドル　前回　-64.811億ドル

【ブラジル】
雇用統計（2月）21:00
予想　5.7%　前回　5.4%（失業率)

【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）23:00
予想　54.0　前回　55.5

※予定は変更されることがあります。