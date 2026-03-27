テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドを形成、１．３９００が上値ポイント テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドを形成、１．３９００が上値ポイント

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テクニカルポイント ドルカナダ、上昇トレンドを形成、１．３９００が上値ポイント



1.3896 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3857 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3854 現値

1.3806 200日移動平均

1.3779 100日移動平均

1.3768 一目均衡表・転換線

1.3759 10日移動平均

1.3706 一目均衡表・雲（上限）

1.3696 一目均衡表・基準線

1.3695 21日移動平均

1.3658 一目均衡表・雲（下限）

1.3621 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3533 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ドルカナダは、２月以降続いた１．３５００から１．３７５０での保ち合い相場を上抜けている。１０＋２１日線がゴールデンクロスを示現し、ＲＳＩ（１４日）は５０を上回って６７．８へと上昇している。下値メドは２００日線１．３８０６レベル、上値メドは１．３９００の心理的水準となっている。

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