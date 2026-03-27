テクニカルポイント　ドルカナダ、上昇トレンドを形成、１．３９００が上値ポイント

1.3896　エンベロープ1%上限（10日間）
1.3857　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.3854　現値
1.3806　200日移動平均
1.3779　100日移動平均
1.3768　一目均衡表・転換線
1.3759　10日移動平均
1.3706　一目均衡表・雲（上限）
1.3696　一目均衡表・基準線
1.3695　21日移動平均
1.3658　一目均衡表・雲（下限）
1.3621　エンベロープ1%下限（10日間）
1.3533　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ドルカナダは、２月以降続いた１．３５００から１．３７５０での保ち合い相場を上抜けている。１０＋２１日線がゴールデンクロスを示現し、ＲＳＩ（１４日）は５０を上回って６７．８へと上昇している。下値メドは２００日線１．３８０６レベル、上値メドは１．３９００の心理的水準となっている。