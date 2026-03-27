「Ｇ１・太閤賞競走開設７０周年記念」（４月３日〜８日・住之江）の開催に先立ち、大阪府都市ボートレース企業団の武田克彦事務局長らが２７日、大阪支部の湯川浩司支部長を伴い、大阪市のデイリースポーツを訪れてＰＲを行った。

新年度初のシリーズとなる節目の７０周年は絶好調の大阪支部から精鋭１３人が出場。“王者”松井繁、大会連覇を目指す上條暢嵩、今年の近畿地区選（住之江）でＧ１初Ｖを挙げた権藤俊光ら、ベテランから中堅、若手まで分厚い布陣となった。そんな支部をまとめる湯川も直近３場所は全て優出するなど調子を上げている。

「（支部の）若手も伸びてきて、尻を叩かれています（笑）。僕もリズムがいいので１５大会ぶりに頂点を目指しますよ」

２０１２年の５５周年を制覇した実力者は、２９日に京セラドームであるオリックス−楽天戦での始球式に登場。「ケガさせないように投げます」と笑いつつ、こん身の投球で太閤賞をＰＲする意気込みをみせた。

この期間中、春らんまんの住之江は楽しいイベントがてんこ盛り。特に、４、５日は大人気の『蒙古タンメン中本』が出店。アンケート回答の謝礼として「太閤賞競走限定のオリジナルラーメン」（各日５００食限定）を無料提供する。また、３日には「松井繁選手ボブルヘッド抽選会」もあるので見逃せない。

「売り上げ目標は１１０億円。新年度最初なんでいいスタートを切りたいですね」と武田事務局長。誰が“水上の天下人”となるか。虎視眈々（たんたん）の湯川にご注目を！！