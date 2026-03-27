ｕｎｅｒｒｙ<5034.T>が反発している。この日、東京地下鉄<9023.T>及びその子会社メトロアドエージェンシーと共同で、移動データを核としたイベント支援の新サービス「イベント設計ナビ」の提供を開始すると発表しており、好材料視されている。



同サービスは、３社が業務提携のもとで推進してきた「移動データを核としたマーケティングプラットフォーム共創」における具体的サービス第１弾。東京メトロを利用する約６８４万人／日の駅構内人流データとウネリーの国内約２億４０００万ＩＤの人流データを活用することで、イベントの企画・集客・分析をデータに基づいて支援する。会場周辺の人流やターゲット層の傾向を踏まえた会場選定、交通広告・Ｗｅｂ広告を活用した集客施策の立案、更に実施後の来場者数や属性・回遊状況の分析までを行い、次回施策の改善につながる示唆を提供するとしており、イベント事業者への支援だけではなく、イベントが沿線や地域にもたらす経済波及効果も可視化する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS