7人組グローバルHIPHOPガールズグループH//PE Princess（ハイププリンセス）が、初冠番組となる全8話の特別番組『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』をABEMAにて4月1日21時より独占無料配信する。

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H//PE Princessは、2025年に日韓合同オーディション番組から誕生した7人組グループ。2026年上半期のデビューを前に、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や、韓国のヒップホップデュオ Dynamic Duoの公演にゲスト出演しており、今回日本のバラエティ番組に初挑戦する。

本番組は、H//PE Princessのメンバー7人が、日本のダンス専門高校の門を叩くところからスタート。彼女たちに課せられたのは、3日後の卒業イベントで現役高校生ダンサー7人と共に14人での合同パフォーマンスを成功させるというミッションだ。限られた2日間という練習期間の中で、チームごとに分かれての特訓が始まるが、言葉が通じないもどかしさを抱えながらも、日本語と韓国語を両方話せるメンバーを中心に、身振り手振りで心を一つにしていく。

また、練習後には高校生がH//PE Princessのメンバーを自宅へ招き入れるなど、チームごとに分かれた交流会を実施。頑張るメンバーのために高校生たちが日本グルメの差し入れを用意し、初めての味に目を輝かせて感動する初々しい一幕も見られる。パフォーマンスの裏側で見せるメンバーたちの“等身大の素顔”も見どころだ。

（文＝リアルサウンド編集部）