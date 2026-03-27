顔を殴られたと嘘リアクション…スコットランド協会、シミュレーションで退場誘ったMFに4試合出場停止の厳罰処分
スコットランドサッカー協会は26日、シミュレーションで相手選手の一発退場を誘発したマザーウェルMFカラム・スラッタリーに4試合の出場停止処分を下した。クラブは「スコットランドのサッカー界において、選手が不適切な行為により遡及的により出場停止処分を受けた初めての事例」などとして決定への不信感を示している。
発端は2月に行われた、スコットランド・プレミアリーグ第28節のセント・ミレン対マザーウェルのシーン。後半7分、ボールのないところでスラッタリーが相手DFリチャード・キングの腕を掴むと、キングがそれを払おうと振った腕がスラッタリーの顔に当たったとみられ、スラッタリーが顔を押さえて倒れた。主審は見ていなかったものの副審や第4審判員の情報を受けてキングにレッドカードを提示。『BBC』によればVARは映像が不鮮明だとして判定をサポートしたという。
だが、キングの手や腕はスラッタリーに触れていないようにも見え、セント・ミレンは試合後に出場停止処分の取り消しを要求。独立委員会はクラブの主張を認めてキングに対する処分を取り消していた。
そうしたなか、スコットランドサッカー協会は審判員を欺いたスラッタリーについて、不適切な行動などを禁止する規則に反したと判断。4試合出場停止の厳罰処分を下し、うち2試合は今シーズン終了までの執行猶予付きとすることを決定した。
マザーウェルはスラッタリーに重い処分が下されたことを受け、「他の事象は処分の基準を満たしていないとされているのに、この事象は満たしているとされたことを疑問に思う」などと声明を発表。シミュレーションをした選手が試合後に出場停止処分を科されるのは国内初だと主張し、「全クラブが(他の試合でも)同様の事象を見てきただろうし、それらは遡及的な処分に至っていない。今後は一貫性を保ち、カラムが他者と異なる扱いを受けないか注視する」と伝えている。
発端は2月に行われた、スコットランド・プレミアリーグ第28節のセント・ミレン対マザーウェルのシーン。後半7分、ボールのないところでスラッタリーが相手DFリチャード・キングの腕を掴むと、キングがそれを払おうと振った腕がスラッタリーの顔に当たったとみられ、スラッタリーが顔を押さえて倒れた。主審は見ていなかったものの副審や第4審判員の情報を受けてキングにレッドカードを提示。『BBC』によればVARは映像が不鮮明だとして判定をサポートしたという。
そうしたなか、スコットランドサッカー協会は審判員を欺いたスラッタリーについて、不適切な行動などを禁止する規則に反したと判断。4試合出場停止の厳罰処分を下し、うち2試合は今シーズン終了までの執行猶予付きとすることを決定した。
マザーウェルはスラッタリーに重い処分が下されたことを受け、「他の事象は処分の基準を満たしていないとされているのに、この事象は満たしているとされたことを疑問に思う」などと声明を発表。シミュレーションをした選手が試合後に出場停止処分を科されるのは国内初だと主張し、「全クラブが(他の試合でも)同様の事象を見てきただろうし、それらは遡及的な処分に至っていない。今後は一貫性を保ち、カラムが他者と異なる扱いを受けないか注視する」と伝えている。