食品高騰でも負けない！野菜の皮も茎もおいしく食べ切る節約レシピ


【画像で見る】ほくほくとした食感がポテトサラダと相性抜群！

食品の値上げが相次ぐ今こそ、食材を「むだなく使い切る」ことが節約上手への近道。普段捨てがちな部分も、ちょっとした工夫でおいしい一品に生まれ変わります！　今回は、栄養士で料理研究家の小田真規子さんに「野菜の皮や茎までおいしく食べ切れるレシピ」を教えてもらいました。

小田真規子さん


教えてくれたのは▷小田真規子さん

栄養士、料理研究家。さまざまな食のニーズに応える「スタジオナッツ」を主宰。豊富なアイディアにより、雑誌や企業などでレシピ・商品開発に携わる。

■じゃがいもの皮

じゃがいもならではの香りが強い皮の部分。空気に触れると変色しやすいので、むいたらすぐに調理を。

じゃがいもならではの香りが強い皮の部分。空気に触れると変色しやすいので、むいたらすぐに調理を


■揚げてチップスに

揚げてチップスに


ポテサラ作りなどで皮がたくさん出たときは、おつまみ＆おやつにどうぞ。食べやすく切り、小麦粉を薄くまぶして約170℃の油でカリッと揚げればパリパリのチップスに。塩やカレー粉などで味つけを。また、桜えびと一緒に天ぷらごろもでかき揚げにしても美味！

■ブロッコリーの茎

筋ばった側面のかたい皮をそぎ落とす（固いので、まな板に置いて切る）と、生でも加熱してもおいしく食べられます。

筋ばった側面のかたい皮をそぎ落とす（固いので、まな板に置いて切る）と、生でも加熱してもおいしく食べられます


■ハムと合わせてあえものに

ハムと合わせてあえものに


ブロッコリーの茎は薄い輪切りにすると、繊維が断ち切られて味がしみやすくなります。ハムやちくわなど、うまみのあるものと合わせ、マヨネーズであえて。

■ポテサラのかさ増しに

かたい皮をそぎ落として1cm角に切り、熱湯で1〜2分ゆでて。ホクホクとした食感になり、ポテトサラダと抜群の相性！


ブロッコリーの茎はポテサラのかさ増しに


かたい皮をそぎ落として1cm角に切り、熱湯で1〜2分ゆでて。ホクホクとした食感になり、ポテトサラダと抜群の相性！

■カリフラワーの茎と葉

カリフラワーはキャベツと同じアブラナ科。花蕾（白い部分）だけでなく茎や葉も食べられます。

カリフラワーの茎と葉


カリフラワーの茎と葉は、ややかたさがありますが、繊維を断ち切るように約1cm幅の斜め切りにすると食べやすくなります。オイスターソースで炒めると、あとを引くおいしさに！

■しっかり味の炒めものに「カリフラワーの茎炒め」

カリフラワーの茎と葉は、ややかたさがありますが、繊維を断ち切るように約1cm幅の斜め切りにすると食べやすくなります


《材料と作り方》2人分　＊1人分77kcal／塩分0.7g

斜め切りにしたカリフラワーの茎と葉計120gを、ごま油大さじ1を中火で熱したフライパンに入れて焼き色がつくまで焼く。オイスターソース大さじ2/3 〜1、水大さじ1を回し入れ、汁けがなくなるまで炒める。

※野菜の皮はよく洗ってから使用してください。

＊　＊　＊

スーパーでコスパのいい食材を探すにも限界が...。「今ある食材を最大限に生かす」この発想の転換が節約につながります！

監修／小田真規子　調理・スタイリング／スタジオナッツ　イラスト／かとまり　栄養計算／スタジオ食　編集協力／singt　

文＝徳永陽子