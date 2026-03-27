食品高騰でも負けない！野菜の皮も茎もおいしく食べ切る節約レシピ
【画像で見る】ほくほくとした食感がポテトサラダと相性抜群！
食品の値上げが相次ぐ今こそ、食材を「むだなく使い切る」ことが節約上手への近道。普段捨てがちな部分も、ちょっとした工夫でおいしい一品に生まれ変わります！ 今回は、栄養士で料理研究家の小田真規子さんに「野菜の皮や茎までおいしく食べ切れるレシピ」を教えてもらいました。
教えてくれたのは▷小田真規子さん
■じゃがいもの皮
じゃがいもならではの香りが強い皮の部分。空気に触れると変色しやすいので、むいたらすぐに調理を。
■揚げてチップスに
ポテサラ作りなどで皮がたくさん出たときは、おつまみ＆おやつにどうぞ。食べやすく切り、小麦粉を薄くまぶして約170℃の油でカリッと揚げればパリパリのチップスに。塩やカレー粉などで味つけを。また、桜えびと一緒に天ぷらごろもでかき揚げにしても美味！
■ブロッコリーの茎
筋ばった側面のかたい皮をそぎ落とす（固いので、まな板に置いて切る）と、生でも加熱してもおいしく食べられます。
■ハムと合わせてあえものに
ブロッコリーの茎は薄い輪切りにすると、繊維が断ち切られて味がしみやすくなります。ハムやちくわなど、うまみのあるものと合わせ、マヨネーズであえて。
■ポテサラのかさ増しに
かたい皮をそぎ落として1cm角に切り、熱湯で1〜2分ゆでて。ホクホクとした食感になり、ポテトサラダと抜群の相性！
■カリフラワーの茎と葉
カリフラワーはキャベツと同じアブラナ科。花蕾（白い部分）だけでなく茎や葉も食べられます。
カリフラワーの茎と葉は、ややかたさがありますが、繊維を断ち切るように約1cm幅の斜め切りにすると食べやすくなります。オイスターソースで炒めると、あとを引くおいしさに！
■しっかり味の炒めものに「カリフラワーの茎炒め」
《材料と作り方》2人分 ＊1人分77kcal／塩分0.7g
斜め切りにしたカリフラワーの茎と葉計120gを、ごま油大さじ1を中火で熱したフライパンに入れて焼き色がつくまで焼く。オイスターソース大さじ2/3 〜1、水大さじ1を回し入れ、汁けがなくなるまで炒める。
※野菜の皮はよく洗ってから使用してください。
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スーパーでコスパのいい食材を探すにも限界が...。「今ある食材を最大限に生かす」この発想の転換が節約につながります！
監修／小田真規子 調理・スタイリング／スタジオナッツ イラスト／かとまり 栄養計算／スタジオ食 編集協力／singt
文＝徳永陽子