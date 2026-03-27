Snow Man宮舘涼太、Da-iCE和田颯らを“デニムの神様に愛された男”が秘密の接客！『OCEANS』「デニムは、人だ。」特集

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『OCEANS』5月号（3月25日発売）は「デニムは、人だ。」特集に、菅田将暉、宮舘涼太（Snow Man）、和田 颯（Da-iCE）、EXILE TAKAHIRO（EXILE）、今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS）ら音楽アーティストが大挙登場している。

■表紙は菅田将暉「我々はデニムに甘えすぎてるのかもしれないですね」

3月25日発売の『OCEANS』5月号は「デニムは、人だ。」と題した3回目のデニム特集。

表紙を飾るのは、ファッション好きとしても知られ、デニムともいろいろな付き合い方をしてきた菅田将暉。『OCEANS』5月号のデニム特集は、そんな「デニムと、菅田将暉。」の話からスタートする。

そして、デニムといえば、日本を代表する老舗ヴィンテージ古着店「BerBerJin」（ベルベルジン/東京・原宿）のディレクター・藤原 裕。彼を信頼して店に訪れるデニムラバーな常連7人を、藤原が秘密の接客。その常連とは、宮舘涼太（Snow Man）、和田 颯（Da-iCE）、EXILE TAKAHIRO（EXILE）、小島鉄平、今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS）、神谷優太、今井 翼の7人。彼らの私物のデニムに似合う服を、藤原がチョイスする。

さらに「50人のデニム大喜利」「The BEST of JEANIST」など、今回も様々な“人”のデニムにフォーカス。

■『OCEANS』編集長・原亮太 コメント

■書籍情報

2026.03.25 ON SALE

『OCEANS』5月号

■関連リンク

『OCEANS』公式サイト

https://oceans.tokyo.jp/