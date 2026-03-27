BLACKPINK（ブラックピンク）のLISA（リサ）が、Instagramを更新。ビキニ姿で逆立ちをするアクロバティックなポーズも披露した。

【写真】バリを楽しむBLACKPINKリサの水着姿【写真】ジェニーがFrankies Bikinisのコラボ水着を着用①②③

■BLACKPINKリサ、サンセットに四輪バギーなどバリを満喫

リサは「Go Bali？」とキャプションに記し、バリのリゾートで過ごす姿を多数公開。まずはピンクのブラにブラックのレーストップスを重ね、引き締まったウエストのくびれを惜しみなく見せる（1～3枚目）。

そして8～10枚目では、オレンジベースのストライプ柄ビキニにチェンジ。芝生の中で抜群のプロポーションを披露し、10枚目では逆立ちして脚をクロスさせるという、体幹の強さが垣間見えるポーズを見せた。躍動感たっぷりだが、美しいラインに目を奪われる。

そして猫と戯れる姿（12枚目）や、高台から美しいサンセットを眺める様子（14、15枚目）、ヘルメットを被り四輪バギーにまたがる姿（17枚目）など、充実した旅であったことが伝わってくる写真を多数投稿した。

■BLACKPINKジェニーはFrankies Bikinisとコラボ

なお同じくBLACKPINKのJENNIE（ジェニー）も、ビキニ姿を自身のInstagramでアップ。Frankies Bikinis（フランキーズ ビキニ）とのコラボレーションにより、自身がデザインに携わったビキニを着こなしている。