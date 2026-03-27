日本ケミコン <6997> [東証Ｐ] が3月27日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の15億円→30億円(前期は0.3億円)に2.0倍上方修正し、増益率が41倍→81倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の12.3億円の黒字→27.3億円の黒字(前年同期は0.4億円の赤字)に2.2倍増額した計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

上記「１．特別利益の計上」に記載したとおり、和解金として特別利益約17億円を計上したことなどにより、2025年11月６日に公表しました通期連結業績予想を上記のとおり修正いたします。※本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在における将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって本資料に記載した予想とは異なる可能性があります。

