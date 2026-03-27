アドバンスト・メディア <3773> [東証Ｇ] が3月27日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の18億円→14.3億円(前期は15.3億円)に20.6％下方修正し、一転して7.1％減益見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の14億円→16.2億円(前期は14億円)に15.7％上方修正し、一転して15.1％増益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の12.5億円→8.8億円(前年同期は7.7億円)に29.6％減額し、増益率が60.7％増→13.2％増に縮小する計算になる。



同時に、期末一括配当を従来計画の30円→33.5円(前期は27.5円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は 2026 年３月期において、各事業部でストック型のサブスク案件獲得を順調に伸長させた一方で、CTI事業部※における大型のフロー型案件が減少し、また期首目論んでいた M&A につきましても計画に遅れが出たことにより、売上、営業利益が計画を下回る見込みとなりました。また保有する株式等の売却により特別利益が発生する見込みであり、親会社株主に帰属する当期純利益は計画を上回り、１株当たり当期純利益も増加する見通しとなりました。その結果通期業績予想を修正することといたしました。※コンタクトセンター業界向け事業



株主の皆様への利益還元は、経営上の重要政策と位置付けており、業績や財務状況を勘案して安定した配当を行うことを基本方針としています。上記方針および業績の見通しを踏まえ、期末配当予想につきましては、直近の普通配当予想から3円50銭増配の１株当たり31円 00銭に修正いたします。別途、１株につき2円50銭の当社上場20周年記念配当を予定しており、合わせて１株につき33円50銭の配当を予定しております。

