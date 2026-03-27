27日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数826、値下がり銘柄数622と、値上がりが優勢だった。



個別では住石ホールディングス<1514>、トライアイズ<4840>がストップ高。滝沢ハム<2293>、ドーン<2303>、日本マクドナルドホールディングス<2702>、エスビー食品<2805>、バナーズ<3011>など25銘柄は昨年来高値を更新。片倉コープアグリ<4031>、川崎地質<4673>、太平洋興発<8835>、地盤ネットホールディングス<6072>、三和油化工業<4125>は値上がり率上位に買われた。



一方、ジェイホールディングス<2721>、みのや<386A>、辻・本郷ＩＴコンサルティング<476A>、大和<8247>、新潟交通<9017>など6銘柄が昨年来安値を更新。大黒屋ホールディングス<6993>、プラコー<6347>、東京衡機<7719>、クックパッド<2193>、朝日ラバー<5162>は値下がり率上位に売られた。



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