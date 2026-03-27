27日の日経平均株価は前日比230.58円（-0.43％）安の5万3373.07円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1059、値下がりは461、変わらずは60と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は239.33円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が124.34円、ダイキン <6367>が35.93円、信越化 <4063>が25.24円、ファナック <6954>が18.72円と並んだ。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を99.47円押し上げ。次いでオリンパス <7733>が13.10円、アステラス <4503>が12.45円、リクルート <6098>が12.03円、三菱商 <8058>が10.73円と続いた。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運業、石油・石炭、電気・ガスが続いた。値下がり上位には非鉄金属、不動産業、電気機器が並んだ。



株探ニュース

