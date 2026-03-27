27日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数398、値下がり銘柄数163と、値上がりが優勢だった。



個別ではシンカ<149A>、セイワホールディングス<523A>、イーディーピー<7794>がストップ高。アミタホールディングス<2195>、ココペリ<4167>、ステラファーマ<4888>は一時ストップ高と値を飛ばした。令和アカウンティング・ホールディングス<296A>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、アスタリスク<6522>、リファインバースグループ<7375>、ＭＴＧ<7806>など8銘柄は昨年来高値を更新。ファンデリー<3137>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、ＰＯＰＥＲ<5134>、ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169>、Ｇｒｅｅｎ Ｅａｒｔｈ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ<9212>は値上がり率上位に買われた。



一方、ビーマップ<4316>がストップ安。ＪＳＨ<150A>、インテグループ<192A>、グロースエクスパートナーズ<244A>、ＬＯＩＶＥ<352A>、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>など15銘柄は昨年来安値を更新。Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、坪田ラボ<4890>、ジャパン・ティッシュエンジニアリング<7774>、グリーンモンスター<157A>は値下がり率上位に売られた。



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