27日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比12.0％増の3777億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.1％増の2820億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> 、ＭＡＸＩＳトピックス（除く金融）上場投信 <2523> が新高値。ｉシェアーズ フランス国債７－１０年 ＥＴＦ <2259> 、上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） <1487> 、ｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジあり） <2016> 、ＮＺＡＭ 米国国債７－１０年（為替ヘッジなし） <538A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・ドイツ国債 <2245> など21銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> が4.05％高、グローバルＸ 日経２２５カバード・コール <2858> が3.72％高、ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数 <1398> が3.71％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.61％高、グローバルＸ レジャー＆エンターテインメント <2645> が3.58％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は6.85％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は3.82％安、ｉシェアーズ ＡＩ グローバル・イノベーション <408A> は3.81％安と大幅に下落した。



日経平均株価が230円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1637億1800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1841億300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が439億500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が202億9800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が153億7600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が129億4600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が86億7200万円の売買代金となった。



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