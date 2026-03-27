金属加工や仏具製造などが盛んな富山県で、長年培った技術をペット用品の製造に生かす動きが出ている。

伝統的な産品の販路が限られる一方、ペット用品の市場規模は拡大しており、高品質な製品を望む飼い主の需要を狙う。（高岡支局 岸本健太郎）

「ペットと生涯をともにしてもらえる品質だ」。富山県氷見市の金属加工会社「ケンシン工業」の川端総禎課長（５５）は、ペット用のステンレス製のくしを手に力を込めた。

氷見市は江戸から昭和の時代に「氷見針」の産地として栄えた。同社も１９１８年、針製造会社として創業した。ただ、ミシンの普及などで７５年頃に縫い針の製造を終了。針の表面を滑らかに磨く技術は、織機の部品生産に生かしてきた。

事業の幅が広がったのは２０２０年。社内でアイデアを募り、女性用のくしを開発した。針製造の技術を細長いくしの歯に応用するものだ。客から「ペット用にも」と求められ、２２年にはペット用のくし「わんにゃんコーム」を発売した。

くしには歯が約４０本、均等に並ぶ。歯の直径は１〜１・４ミリ。熟練の従業員が、砥石（といし）がついた機械で歯先を丸く削り、全体も鏡面のように磨き上げる。摩擦が少ないのでペットが感じる痛みが少なく、静電気も起きにくい。２５年６月には、顔などに特化した「フェイスコーム」も売り出した。

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くしはペットの毛を手入れする「トリミング」に使われている。横浜市でトリミングの店を経営する長内敦子さん（５７）は、「滑らかで毛がひっかからない。ネコたちも嫌がらない」と話す。

ペット関連の市場規模は大きくなっている。民間調査会社「矢野経済研究所」によると、２４年度の市場規模は１兆９１０８億円とみられる。２７年度には２兆円を超える見通しだ。

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仏壇に置き、手を合わせる時などに鳴らす金属製仏具「おりん」にも、ペット向け製品が登場している。富山県高岡市の金属製品製造会社「瀬尾製作所」は２５年９月、ペット用おりん「Ｔａｉｌｏ（テイロ）」を発売した。

高岡市は、鋳物の町として４００年以上の歴史を誇る。金属製仏具の全国有数の産地だ。同社も１９３８年の創業以来、仏具を作ってきた。しかし、賃貸住宅の増加や仏間の減少で需要は減るばかり。そこで、ペット市場に打って出た。

おりんは、おわんのような形で、専用の棒で軽くたたくと柔らかく澄んだ音が出る。金属の厚みなどで音色が大きく変わるという。

同社はプレス機で金属の塊に圧力を加えて丸みをつけ、切削機を使って１００分の１ミリ単位で厚みを調整。心地よい音色を追求している。同社の瀬尾美夜さん（４６）は「仏具製造で培った板金のプレス加工技術が強みだ」と胸を張る。