舞台を通じて生きていく上で大切なことを語りかける――。

劇団四季が各地の子供を無料招待するプロジェクト「こころの劇場」の２０２５年度の全国巡演が１３日に千秋楽を迎えた。６日の沖縄県浦添市公演の様子を報告する。（編集委員 祐成秀樹）

浦添市には近年、隣接する那覇市と直結するモノレール駅ができた。新しい商業施設や住宅も目立ち、見た目は本土の地方都市とそう変わらないが、物理的な距離が本土からは遠いため舞台装置などの輸送は困難で、本格的な演劇公演に触れられる機会は今も昔も多くないという。

「こころの劇場」は四季と一般財団法人舞台芸術センターの主催。２００８年に始まり、２５年度は北海道から沖縄の離島までの１３８都市で３８８公演、約４５万人の子供を招待した。

沖縄エリアの演目はミュージカル「王子と少年」。都会の劇場公演と変わらない質の舞台を届けるため、四季は俳優２４人、スタッフ１７人と１１トントラック２台分の機材を送り込み、浦添では「アイム・ユニバース てだこホール」での２回公演に１１校の６年生１３９２人を招待した。

「王子と少年」は米国のマーク・トウェインの小説「王子と乞食」を基に、石坂浩二の台本、浅利慶太の演出により１９６７年に初演された。舞台は１６世紀ロンドン。容姿のそっくりな王子エドワードと貧しい少年トムが互いの生活に憧れたあまり、服を交換して入れ替わる。宮中の大人たちは汚い服のエドワードを城から追い出すが、国王が亡くなり、２人は困り果てる。

「１０、９、８、７――」。開演が近づくと子供たちはカウントダウンを始め、トム役の片倉あかりが語り出すとスッと静かに見る態勢になった。上演作はコミカルな寓話（ぐうわ）。粗末な服を着ていても気位の高いエドワードと、豪華な服装でも素朴なトムの外見と言動のギャップや、人を見た目で判断する周囲の大人の振る舞いに、子供たちは笑ったり、ムッとしたり。美しいコーラス、キレの良いダンス、迫力の殺陣など次々と繰り出す第一級の表現と、豪華な宮中や貧民街を模した重厚な舞台装置、鮮やかな衣装には、誰もが目を輝かせて見入っていた。

クライマックスは、トムの戴冠（たいかん）式。苦難を重ねたエドワードが乱入して、私が国王だと主張すると、子供たちは「真実の歌」を歌って応援した。「姿かたちじゃなく だまされないで」と。

観劇した神森小の児童は「本を読んだことがありますが、劇で見ると感じ方が違うので面白かった。四季の皆さんは自由自在に動けてかっこいい。演技をしてみたいと思いました」と大喜び。引率していた沢岻（たくし）小教諭の宇城和奈さんは「６年生は多感で、人の目や言葉に影響を受ける。舞台は、姿形でなく物事の本質を見極めて自分を保とうという強いメッセージを与えたと思います。感動は心に残るので、今後の生活にいかされるのでは」と語った。舞台は、６年生にとって、すてきな卒業プレゼントになったようだ。

素直な反応、若手成長の場

「こころの劇場」には、四季の第一線で活躍する俳優が多く出演している。今回のトムの父親役は「ライオンキング」のおしゃべりなミーアキャット、ティモン役で知られる大塚道人（みちひと）だ。

１９９７年に四季で初舞台を踏んだベテランでも、演劇好きが集う都会の劇場とは違う緊張感で舞台に臨んでいる。「土地によって子供たちの空気感が全然違う。ものすごく素直ですから、面白くないと感じると、スッと離れてしまう。隙を見せられません」

心がけているのは、シンプルに、無駄をそぎ落とした芝居だ。「そのほうが物語がよく見える。話の内容がわからないと、やはり子供はすぐに離れます」

名物となっている終演後の観客の「お見送り」も、いつも緊張する。「『今日はこうだった』と（舞台の出来栄えを）再確認できますから。作品のメッセージに関して話してくれる子がいると、グッときます」

ベテランも若手も一緒になって長期間、旅をする「こころ――」は若手を鍛える場でもあると思っている。公演数を積み重ねた結果、「立ち居振る舞いが変わる。ちゃんとやってきたなと分かります」と彼らの成長を実感できるのだ。

今回、エドワード役を好演していた立花梨奈は８月に千葉・舞浜で開幕する「リトルマーメイド」の主人公アリエルの候補だ。「こころ――」の経験をきっといかしてくれるだろう。