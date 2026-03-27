１９７７年に放送された山田太一ドラマの代表作の一つ「岸辺のアルバム」が、倉持裕の脚色で初めて舞台化される。

主演は小林聡美で、木野花が演出。俳優と演出家として向き合うのは２０２２年の舞台「阿修羅（あしゅら）のごとく」に続き、２作目となる。（山内則史）

「岸辺のアルバム」は７４年の多摩川水害をモチーフに、一見平凡な４人家族の崩壊と再出発を描いたテレビドラマ史に残る名作だ。母親が不倫をするというセンセーショナルな内容で、ほのぼの路線が主流だった当時のホームドラマの常識を覆した。

木野は、ドラマで八千草薫が演じた母親の則子を誰にするか考えた時、「筋が一本すっと通っていて、その上で緩やかに柔軟に生きている感じのある聡美さんが最初に浮かんだ」と明かす。その言葉に小林は「いい雰囲気で昭和っぽいんじゃないですか？」と笑う。

放送当時、小林は小学６年生。「大人な内容だし、見ていなかった」。その後は「伝説のドラマ」として耳にすることが多くなり、３０代になった頃に初めて見た。「宝塚の娘役だった八千草さんに、こんな役をさせて……というハラハラ感、家族もそれぞれにドキドキするようなことをやっている。俳優さんたちも魅力的で、面白いと思った」

一方、放送時に見ていた木野は「向田邦子さんの『阿修羅のごとく』とともに、私にとって二つの衝撃ドラマ」と言い切る。「タブーに挑戦している感じで、これをお茶の間に届ける山田さんの並々ならぬ覚悟を感じた。家族も家屋も崩壊していくさまが容赦なく、せりふも鋭くビシバシ伝わってくる。その迫力、言葉の力強さ。最後に家が流される場面で、泣きました」

小林は「平成、令和の若者たちにとっては時代劇寄りかも」と感じている。「則子の夫（杉本哲太）は『うむ』と言ったりする。子供の頃に自分が体験した景色ではあるけれど、私たちが時代劇を面白いと思うのは江戸時代でも今と変わらないテーマが隠れているから。若い人たちにも楽しんでもらえると思う」

舞台は二つ設け、その間を約７メートルの通路でつなげるユニークな構造にした。「ドラマはシーンが多く、二つの舞台で場面転換の煩わしさをある程度、解消できる。二つの舞台が演劇的にどんな効果を生むのか、一度やってみたいとも思っていた」と木野。「客席と舞台を近くしたのは、人ごとと思わないでほしいから。通路を歩いて行く登場人物の心理をどう見せられるかにも興味がある」

小林も「お客さんとの距離が近くて、ファッションショーのランウェーのよう。一緒に緊張しながら見ていただきたい」と楽しげに話した。

共演は細田佳央太（かなた）、芋生悠（いもうはるか）、田辺誠一ほか。４月３〜２６日、池袋の東京芸術劇場。（電）０３・３３２７・４３１２。