大阪・関西万博で注目を集めた英国館前の赤い電話ボックス（高さ約２・５メートル、幅約０・９メートル）が関西空港に移設され、２７日に一般公開が始まった。

国内線の到着口付近に置き、万博参加国との友好を示すレガシー（遺産）として発信する。

赤い電話ボックスは、内部に配置した花と真っ赤な外観との組み合わせが美しく、撮影スポットとして親しまれた。「万博閉幕後、大阪で再び展示したい」という英国側の意向を踏まえ、国内外の多くの人の目に留まりやすい空港での展示が決まった。

関空で開かれた記念式典で、駐大阪英国総領事のマイケル・ブライス氏は「（移設は）両国のつながりを強める取り組みとなった。多くの方々がこの電話ボックスを見て、万博を思い出してくれたらうれしい」と述べた。

万博は環境配慮をうたい、パビリオンの解体物や展示物の再利用が進んでいる。関空には国内外９パビリオンの展示品や作品計１１点が移設される。日仏の世界遺産であるモンサンミシェルの修道院、厳島神社（広島県）の大鳥居をしめ縄で結んだフランス館のオブジェなども順次、公開される予定だ。