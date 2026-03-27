不安は共有、責任は分散　環境問題に漂う当事者意識のズレ

環境問題は「気になる話題」から「避けられない現実」へと変わりつつある。それでもなお、自分ごととして引き受けるかどうかには、温度差が残る。数字は、その微妙な距離感を映し出している。

マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した全国３０００人への意識調査（２０２６年３月）によると、環境問題に「不安に思う」２９％、「やや不安」も含めると７８％が不安を感じている。不安の水準は高止まりし、年代が上がるほどその割合は増え、５０代以降では８割台に達する。

一方で、意識と行動の間にはギャップがある。環境・社会問題に「積極的に、またはできる範囲で協力したい」とする人は７割にのぼるものの、２０〜３０代では２６％が「国や自治体が進めるべきで自分には関係ない」と回答。若年層ほど当事者意識が相対的に薄い傾向が浮かび上がった。

問題意識の中身にも世代差がある。「対策が必要な社会課題」としては「ライフラインの老朽化」「災害対策」「交通インフラの老朽化」が上位に並ぶが、現役世代では「上がらない賃金」が最優先に挙げられ、生活実感に近いテーマが前面に出る。高齢層では「少子化・人口減少」やインフラ問題への関心が強い。

企業に求める役割も一様ではない。全体では「法令遵守」と「雇用の安定」が重視されるが、若年層では「福利厚生」や「生活保障」など働く側の視点が強く、５０代以降では「環境保護活動」への期待も高まる。

多くの人が「環境問題は深刻化する」と認識し、「持続可能な開発が重要」と考えている。その一方で、責任の所在は社会全体へと分散されがちだ。不安は共有されているが、行動の主体は定まっていない。

環境問題は、誰かが解決してくれるものではない。そう理解しながらも、どこかで自分以外に委ねてしまう。この小さなズレこそが、最も根深い課題なのかもしれない。