米国財務省が新規で発行するドル紙幣に、ドナルド・トランプ大統領の署名を印刷する案を推進する。

26日（現地時間）、AP通信によると、米財務省は米国建国250周年記念事業の一環としてこのような計画を公開した。

スコット・ベッセント財務長官は声明で「米国の成就を記念する方法として、ドル紙幣にトランプ大統領の名前を刻むこと以上に良い方法はない」と明らかにした。

ドル紙幣には通常、財務長官と通貨に関連する行政的役割を担う財務官の署名が印刷される。現職大統領の署名がドルに含まれるのは、米国建国以来初めてだ。

野党の民主党は、トランプ大統領の署名をドルに印刷するという財務省の計画を批判した。連邦下院議員（オハイオ）のショーンテル・ブラウン氏はXに、最近の米国の物価上昇に対するトランプ大統領の責任論に言及した後、「おぞましく非米国的な計画」と強く非難した。

これに先立ち、トランプ政府は建国250周年記念事業の一環として、トランプ大統領の顔が刻まれた硬貨を発行すると発表し、物議を醸していた。これは24K純金の金貨で収集用としてのみ流通しているが、トランプ大統領の署名が入った紙幣は各種取引で実際に使用される見通しだ。

米国政府の諮問機関である美術委員会から最近承認を受けたトランプ硬貨の片面には、身を乗り出して正面を凝視するトランプ大統領の姿が、もう片面には米国の国鳥であるハクトウワシが羽を広げた姿が描かれた。ホワイトハウスは金貨を最大限大きく製作することを望んでいるという。