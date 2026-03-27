草なぎ剛、愛犬抱いた2ショット公開「ステキなお写真」「久しぶりにお顔が見れて嬉しい」
俳優・草なぎ剛（51）が27日、自身のインスタグラムを更新。フレンチブルドッグの愛犬・レオンくんが6歳の誕生日を迎えたことを報告し、2ショットを公開した。
【写真】「ステキなお写真」草なぎ剛が公開した愛犬抱いた2ショット
レオンくんは昨年9月に亡くなった草なぎの愛犬・クルミちゃんの長男。クルミちゃんは草なぎとともにたびたびテレビに出演し、2018年にはミラーレスカメラ「EOS Kiss M」CM『KISS is my life.』篇でCMデビューしていた。
草なぎはこの日、「レオン六歳になりました お祝いメッセージありがとねー」とつづり、レオンくんとの2ショットをアップ。優しい表情でレオンくんを抱いている。
この投稿にファンからは、「レオンくん久しぶりだね〜お誕生日おめでとう」「久しぶりにお顔が見れて嬉しい」「ステキなお写真」「つよぽんの腕の中で安心しきっててかわいいね」「パパの愛情たっぷり受けて 毎日楽しく過ごしてね」などの声が寄せられている。
【写真】「ステキなお写真」草なぎ剛が公開した愛犬抱いた2ショット
レオンくんは昨年9月に亡くなった草なぎの愛犬・クルミちゃんの長男。クルミちゃんは草なぎとともにたびたびテレビに出演し、2018年にはミラーレスカメラ「EOS Kiss M」CM『KISS is my life.』篇でCMデビューしていた。
この投稿にファンからは、「レオンくん久しぶりだね〜お誕生日おめでとう」「久しぶりにお顔が見れて嬉しい」「ステキなお写真」「つよぽんの腕の中で安心しきっててかわいいね」「パパの愛情たっぷり受けて 毎日楽しく過ごしてね」などの声が寄せられている。