イケメン格闘家が小悪魔agehaモデルと“お泊りデート” 「後ろから…」かわいいおねだりに甘すぎる展開
ABEMAは25日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第7話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
【写真】元AKB48はびしょ濡れで音漏れディープキス
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼俳優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第7話では、前回の「3rdモテVOTE」で1位に輝いたキングとクイーンが、それぞれ意中の相手を指名して一晩を過ごす特別な“宿泊デート”へ。暫定クイーンの小悪魔ageha専属モデル・せいなが指名したのは、格闘家・たいじゅ。
ホテルのバルコニーから「やっほー」とうれしそうにたいじゅを迎えたせいなの姿に、スタジオのせいやは「一番恋多き男かも」とたいじゅのモテっぷりに驚きの声をもらす場面もあった。
ホテルの部屋で2人きりになり、たいじゅに髪を乾かしてもらう甘い時間を過ごしたせいなは、「まりやさんに取られたくない」「まりやさんよりせいなの方がたいじゅくんのこと好き」と、ライバルへの焦燥感と一途な想いを伝える。その後、部屋の明かりを消してベッドに入ると、せいなは「後ろからギューしてほしい」とバックハグをおねだり。
翌朝、同じベッドで目覚め、「寂しい、戻りたくない」と名残惜しそうにもらすせいなの頬に、たいじゅは優しく寝起きのキスを落とす。この甘すぎる展開に、スタジオMC陣も「かわいい」「幸せそう」と大興奮で見守った。
さらにキング＆クイーンによる過激な“宿泊デート”から一夜明け、穏やかな朝食の時間にドミトリーマスター・けいいちから禁断の“敗者復活”が告げられる。電撃復帰を果たしたのは、過去に脱落したモデル・たいせいと俳優・はづきの2人。たいせいは、すぐさまタレント・かのの元へ向かい「今日1日で心を奪いにきた」と不意打ちキス。
一方のはづきも、かつて良い雰囲気だった飲食店経営者のユウキを誘い出し「まだはづきが入る隙ありますか？」と小悪魔的にキスをして翻弄する。復活早々、大胆な駆け引きでキング＆クイーンを狙うたいせいとはづきだが、その後、せいやが「怖い怖い怖い怖い」「おかしいやん」と戦慄する衝撃の展開に。複雑に絡み合う恋の矢印と、心変わりにスタジオ狂乱の結末となった。
【写真】元AKB48はびしょ濡れで音漏れディープキス
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
第7話では、前回の「3rdモテVOTE」で1位に輝いたキングとクイーンが、それぞれ意中の相手を指名して一晩を過ごす特別な“宿泊デート”へ。暫定クイーンの小悪魔ageha専属モデル・せいなが指名したのは、格闘家・たいじゅ。
ホテルのバルコニーから「やっほー」とうれしそうにたいじゅを迎えたせいなの姿に、スタジオのせいやは「一番恋多き男かも」とたいじゅのモテっぷりに驚きの声をもらす場面もあった。
ホテルの部屋で2人きりになり、たいじゅに髪を乾かしてもらう甘い時間を過ごしたせいなは、「まりやさんに取られたくない」「まりやさんよりせいなの方がたいじゅくんのこと好き」と、ライバルへの焦燥感と一途な想いを伝える。その後、部屋の明かりを消してベッドに入ると、せいなは「後ろからギューしてほしい」とバックハグをおねだり。
翌朝、同じベッドで目覚め、「寂しい、戻りたくない」と名残惜しそうにもらすせいなの頬に、たいじゅは優しく寝起きのキスを落とす。この甘すぎる展開に、スタジオMC陣も「かわいい」「幸せそう」と大興奮で見守った。
さらにキング＆クイーンによる過激な“宿泊デート”から一夜明け、穏やかな朝食の時間にドミトリーマスター・けいいちから禁断の“敗者復活”が告げられる。電撃復帰を果たしたのは、過去に脱落したモデル・たいせいと俳優・はづきの2人。たいせいは、すぐさまタレント・かのの元へ向かい「今日1日で心を奪いにきた」と不意打ちキス。
一方のはづきも、かつて良い雰囲気だった飲食店経営者のユウキを誘い出し「まだはづきが入る隙ありますか？」と小悪魔的にキスをして翻弄する。復活早々、大胆な駆け引きでキング＆クイーンを狙うたいせいとはづきだが、その後、せいやが「怖い怖い怖い怖い」「おかしいやん」と戦慄する衝撃の展開に。複雑に絡み合う恋の矢印と、心変わりにスタジオ狂乱の結末となった。