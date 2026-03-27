人気モデルが、同じくタレントとして活躍する夫との生々しい懐事情を赤裸々に明かした。夫婦間でオープンにしているという家計管理の実態とともに、最近の夫の仕事状況についても包み隠さず語る姿に、共演者たちから驚きと笑いが沸き起こった。

【映像】近藤千尋、夫の収入事情を暴露

かまいたちがMCを務める25日の『これ余談なんですけど…』では、芸能界屈指の愛妻家がゲストとして登場。トークの話題が夫婦の財布事情に及ぶと、近藤千尋は「口座は私自身のやつと、ひーぼぉくん（夫・太田博久）は吉本からもらうお金、と分かれている」と説明。その上で、「たまに『せーの』で見せ合ったりします」と、夫婦で互いの預金残高を確認し合う習慣があることを告白した。

さらに近藤は、夫の最近の収入についても言及。「でも、（残高が）だいぶ減りましたね」と、夫の仕事量の減少が露骨に口座に反映されていることを暴露した。

この報告に、スタジオの共演者たちは大爆笑。かまいたちの濱家隆⼀は「なんとか太田に仕事を」と頭を下げると、近藤も思わず手で口元を抑えながら笑っていた。