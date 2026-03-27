俳優井浦新（51）、ミュージシャン坂本美雨（45）が27日、東京・上野の東京藝術大学大学美術館で、「NHK日曜美術館50年展」（3月28日〜6月21日）の取材会を行った。

NHK・Eテレ「日曜美術館」（午前9時）は、76年に放送が始まり、井浦は13〜18年に、坂本は現在、司会を務めている。

音声ガイドナビゲーターを務めた井浦は「音声ガイドを通しながら、知らなかった『日曜美術館』に触れることができました。司会として関わらせていただいていたモード、緊張感、どのくらいの温度感だったのか思い返しながらやらせていただきました」と話した。

坂本は「耳がうれしい、井浦さんが隣で説明してくれているようでした」と、ほっこりした笑みを見せた。

3月22日の放送をもって、「週間ファインアートテレビ番組の最長放送」としてギネス世界記録に認定された。

井浦は「50年という重み、すごい番組に関わらせていただいてたとあらためて感じることができました」、坂本も「50年ということを意識していたら（司会を）引き受けられなかったかもしれない」と話した。