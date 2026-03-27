歴史的な大渇水が続く東三河の豊川用水。まもなく始まる田植えにも不安が出てくる中、水不足はどうなるのか。ある「最後の手段」に望みをかける声も。

【写真を見る】｢もう絶望｣ 貯水率0％ “茶色の渓谷”となった愛知の宇連ダム 隣県･静岡の巨大ダムからの供給が“最後の砦”も…5月以降がルール

平常時は満々と水をたたえる、愛知県新城市の宇連ダム。流域住民73万人の飲み水。米やキャベツなど、日本有数の農業地帯を支える農業用水。そして、80の工場などが使う工業用水。そのすべてを、このダムが大元になる豊川用水が支えています。





しかし今、水は干上がりダム湖は茶色の“渓谷”に。

現在の貯水率は0％。ダム底に張り付くようにできた水たまりからポンプで水を汲み上げる「緊急取水」が、1968年の運用開始以降初めて行われています。



（豊川用水総合管理所上野英二副所長 3月17日）

Q.ダムの底の水がなくなると？

「宇連ダムとしては、これ以上とれる水がない」

大島ダムも危機… 節水率さらに強化

東三河5つの市に水を供給する豊川用水。その水源は、この宇連ダムと大島ダム、そして7つの調整池ですが、大島ダムも…



（豊川用水総合管理所 近藤晶信水源管理所長 3月24日）

「雨がなければ、4月早々には大島ダムの水がなくなる」

（2月 豊橋駅）

「ダムの水がもうありません。節水へのご協力よろしくお願いします」

現在、水道用水で25％、農業・工業用水は45％の節水。（27日に水道30％、農業・工業用水で50％に節水強化）

節水しながらの農業「どこまでできるか…」

特に深刻なのは、農業です。



（中村アスパラ園 中村毅さん 3月4日 愛知･豊川市）

「どこまで農業できるのかな。土も乾いてしまっているので、気持ち強めに水やりしたいが、節水なので難しいところ」

豊川市のアスパラガス農園。まもなく旬で、今が一番水を必要とする時期ですが…



（中村さん）

Q.水が少ないと？

「曲がったり先が開いて等級が下がって収入も下がる。水がないとキツい」

井戸が枯れ… 出荷用の“栽培ストップ”

一方、こちらはキクラゲの栽培ハウス。



（木耳のお店 井上美代子副社長 3月24日 愛知･豊川市）

「もう絶望」



渇水の中、井戸が枯れて出荷用の栽培はもうできなくなっています。

農業用水からホースで水を引き、何とか菌床だけは生かしていますが、限界が近づいています。



（井上副社長）

「先が見えない。どうしようもできないのが、もどかしい。自然の前では無力」

「水がないと田植えができない」

そして、田植えを迎える稲作は最も大きな影響を受けます。



（JA豊橋 指導推進課 高須雄司係長 3月25日 愛知･豊橋市）

「（田植え前の）この時期に水がなくなることは、今まで経験したことがない。コメの品質にも関わってくる問題」

間もなく田植えに向け、土を作る「代かき」が始まりますが…



（JA豊橋 営農販売課 津田育男課長補佐）

「通常は土が見えない状況まで水を張るが、節水対策で水が2割程度見えるくらいで行う。『浅水代かき』という対策ができるかなと考えている」

しかし、田植えではやはり水を張る必要があり、不安は尽きません。



（津田課長補佐）

「水が入らないことには、田植えができない。不安でしかない」

美容室や病院にも節水の波が…

さらに市民生活も。訪ねた美容室では、カットのみの場合はシャンプーなしの「節水メニュー」を用意しています。



（pokkecise 橋口陽子さん 3月25日 愛知･豊橋市）

「『シャンプーなしで良いよ』と、積極的に協力してくれる方が増えた。断水になったら店は営業できなくなる。それが一番不安」

そして、病院は…



（豊橋市民病院 事務局管理課 戸川雄介さん 3月17日 愛知･豊橋市）

「トイレの水量を絞っていて、普段の半分程度に」



トイレの節水はしていますが、治療に水は不可欠。人工透析で、1回120リットル。機材の洗浄などにも、その都度大量の水が必要です。



（豊橋市民病院 臨床工学技士 鈴木菜美子さん）

「必要な治療が患者さんに提供できない事態にならないか心配」

最後の頼みの綱は… 静岡・佐久間ダム

川の下流からポンプで水を取る苦肉の策も行われるなど、まさに危機的状況ですが、豊川用水の水不足はこれまでもたびたび起きてきました。



そもそも宇連ダムそのものが中程度の河川に作られ、雨にしか頼れません。このため、隣の天竜川の支流からも水を引き入れ、調整池や別のダムも作りましたが、それでも渇水は起きています。



こうした時の「最後の頼みの綱」が、静岡県の佐久間ダム。天竜川に作られた発電用の巨大ダムで貯水量は宇連ダムの7倍。水源は長野県の諏訪湖で、アルプスの雪解け水も集めるこのダムは、3月25日時点でも水をたたえていました。

佐久間ダムが作られたのは、70年前の1956年。農業や工業など、広域での水利用をめざす国の方針に基づき、水に乏しい豊川用水へ長さ14キロの導水路が当初から設置されました。

ここから、5月6日～9月20日の間に限り、年間最大5000万トンを上限に水の供給を受けることが可能になったのです。

“佐久間導水”は過去にも…

これまでも愛知県の要請で、佐久間導水はたびたび行われてきました。



（導水を求める愛知県の自治体関係者 1988年2月）

「申し上げにくくございますけれども、なにぶん水利調整等のご高配にあずかりたい。事情をご賢察いただき、何卒よろしくお願い申し上げます」



（愛知県 鈴木礼治知事 1994年当時）

「天竜の水でご支援いただきたいと、お願いにあがりました」

そして、今回は…



（愛知県 大村秀章知事 3月24日）

「冬や春は佐久間導水の時期から外れているが、日本の中で豊川水系が一番厳しい状況。佐久間導水も念頭に置きながら、関係者と調整を行っていきたい」



問題は、導水が可能なのは「5月以降」という厳格なルール。今は本来もらえない時期です。

浜松市の農家「困ったときはお互い様だが…」

佐久間ダムからの水を使っている、浜松市内の農家を訪ねると…



（イチゴ農家 島野知厚さん 3月23日）

「しょうがない。同じ農家同士、水がないのは困るので、良いあんばいで利用できれば。みんなが困らないように、雨が降ってくれればと願っている」



（コメ農家 堀野秀雄代表 3月23日）

「雨が降ってもすぐに乾いてしまう。それだけ田んぼも乾いている。十分にあれば分けてあげてもと思うが、ないのに分けるんじゃね…。困ったときはお互い様ではあるが、一番の願いは雨がしっかり降って、愛知は愛知でちゃんと水が確保できるといい」

天竜川水系もこの雨不足で、上水道で10％、農業・工業用水で20%の取水制限が行われるなど、決して余裕があるわけではないのです。



深刻さを増す東三河の渇水。数日降った雨ではとても補えない状況の中、今は恵みの雨を待つしかないのか。流域73万人の生活が懸かっています。

CBCテレビ「newsX」2026年3月26日放送より

【追記】

そして27日午後、静岡県の佐久間ダムからの緊急導水と矢作川水系からの緊急導水が決定しました。