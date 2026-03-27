「大きくなったなぁ」アンガ山根、10歳娘とのデートショット公開「すっかりお姉さんに」「理想の旦那」
お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕さんは3月26日、自身のInstagramを更新。娘とのデートの様子を公開しました。
【写真】山根良顕、娘とのデートショット
コメントでは「素敵な休日になりましたね」「理想の旦那」「山根さんおしゃれ」「これからも沢山娘さんとのデートも楽しんで下さいね」「山根パパサングラス似合います」「パパとデートいいなあ」「すっかりお姉さんになりましたね」などの声が寄せられています。
4月7日、東京・渋谷にて、アンガールズの新ネタライブを開催予定とのこと。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】山根良顕、娘とのデートショット
「すっかりお姉さんになりましたね」山根さんは「10歳娘とデート 大きくなったなぁ」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目は山根さんの自撮りショット、2枚目では娘がデザートを楽しむ様子、3〜4枚目では娘の後ろ姿を披露し、親子で過ごす穏やかな時間が伝わってきます。
「相方です」Instagramではたびたび、プライベートショットに加え、相方の田中卓志さんの写真も公開している山根さん。3日には「相方です 僕と2人でネタライブやります！」とつづり、スマートフォンを手にしたオフ感あふれる田中さんの姿を披露しています。
4月7日、東京・渋谷にて、アンガールズの新ネタライブを開催予定とのこと。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)