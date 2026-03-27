ライアン・ゴズリングが、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』（2022）のダニエル・クワン＆ダニエル・シャイナートの監督コンビ「ダニエルズ」の新作映画（タイトル未定）に出演することがわかった。米、などが報じている。

本作はユニバーサル・ピクチャーズが手がける“SFイベント・ムービー”。ゴズリングは『プロジェクト・ヘイル・メアリー』と『スター・ウォーズ／スターファイター（原題）』、そして本作と、大手スタジオによるSF大作映画が続くことになる。

『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』で7部門に輝いたダニエルズは、ユニバーサルのもとで2024年から新作の構想を練り続けてきた。現時点でプロットは明かされていないが、ゴズリングのほか、高校生くらいの若手俳優陣が多数出演するという。

クワン監督によると、本作は「楽しいSFアクションコメディで、温かみもあれば、非常に実存主義的」な作品。米の取材では、「僕たちの映画に期待されるものがすべて詰まっています」と予告している。

「世界の現状に耳を傾け、それらを取り込み、そして世界にも影響を与えられるような、本当に楽しくて面白い物語を作ろうとしています。時間がかかっているのは、僕たちの感じることや、世界から聞こえてくることがとても複雑で、繊細で、矛盾しているから。それらを一本の映画にまとめあげるには時間がかかります。［中略］複雑化する世界の現状に向き合うことは、ストーリーテラーとしての仕事のひとつだから。」

撮影は2026年夏にロサンゼルスで開始予定。プロデューサーはダニエルズのほか、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』も手がけたジョナサン・ワンが務める。

ライアン・ゴズリング主演＆ダニエルズ監督の新作映画（タイトル未定）は、2027年11月19日に米国公開予定。

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