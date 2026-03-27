大ぶりにカットした追熟白桃・すがすがしい香りとほどよい酸味の瀬戸内レモンを使った季節限定のスイーツを販売開始【銀座コージーコーナー】
銀座コージーコーナーは、2026年3月27日から全国の生ケーキ取扱店で、白桃を使用したスイーツ2品と瀬戸内レモンを使用したスイーツ2品を販売している。
※北海道･九州地方、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。
【商品画像はこちら】大ぶりにカットした追熟白桃を使った白桃のショートケーキ&パイ/すがすがしい香りとほどよい酸味の瀬戸内レモンを使ったパイ&ベイクドレアチーズ〈大ぶりカットの追熟白桃を使用したスイーツ2種〉
季節商品の中で根強い人気を誇る、白桃を使ったスイーツ2品「白桃のショート」と「白桃のパイ」を販売する。いずれもジューシーでとろける食感の追熟白桃を大ぶりにカットし、贅沢に使用した。
◆白桃のショート
白桃と相性のよいピーチヨーグルト風味クリームと白桃ゼリーをスポンジで挟み、上面に追熟白桃のコンポートを飾った。追熟白桃のとろける食感と上品な甘み、クリーム、スポンジの爽やかな組み合わせで、白桃本来のやさしい甘みと上品な香りが華やかに引き立つ味わい。
【価格】
550円(税込594円)
【販売期間】
3月27日〜9月10日ごろ
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:325kcal
たんぱく質:4.2g
脂質:16.8g
炭水化物:39.7g
食塩相当量:0.2g
◆白桃のパイ
風味豊かなパイに、グレープフルーツリキュールを加えたまろやかなカスタードとピーチ風味スポンジを重ね、大ぶりにカットした追熟白桃のコンポートを飾った。白桃のとろける食感と上品な甘みに、まろやかなカスタードがぴったりだという。
【価格】
550円(税込594円)
【販売期間】
3月27日〜6月11日ごろ
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:268kcal
たんぱく質:3.7g
脂質:11.1g
炭水化物:39.3g
食塩相当量:0.3g
温暖な気候で育まれた瀬戸内レモンを使用し、すがすがしい香りとほどよい酸味を活かしたスイーツ2品「瀬戸内レモンのパイ」をラインアップ。レモンのフルーティーな酸味が春から初夏にかけての季節にぴったりだという。
◆瀬戸内レモンのパイ
瀬戸内レモンの爽やかな酸味と香りを生かしたレモンパイ。風味豊かなパイに、スポンジとまろやかな酸味のレモンチーズカスタードを重ねた。上面には乳味と酸味をきかせたレモンクリームを絞り、レモンスライスシロップ漬けをトッピングした。ひと口ごとに瀬戸内レモンのすがすがしさが広がる。
【価格】
550円(税込594円)
【販売期間】
3月27日〜6月30日ごろ
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:404kcal
たんぱく質:5.5g
脂質:25.4g
炭水化物:39.1g
食塩相当量:0.5g
◆瀬戸内レモンのベイクドレアチーズ
瀬戸内レモンの爽やかな味わいが口いっぱいに広がる、ベイクドレアチーズケーキ。コクのあるベイクド層と、ムースタイプのまろやかな乳味のレアチーズ層の両方にすり潰したレモンを加え、どこから食べてもレモンの味わいに仕上げた。2種のチーズ生地の食感や口どけの違いも楽しめる。
【価格】
500円(税込540円)
【販売】
販売中〜7月3日頃
【栄養成分(1個当たり)】
熱量:447kcal
たんぱく質:6.7g
脂質:33.7g
炭水化物:29.0g
食塩相当量:0.4g