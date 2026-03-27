仮面高校生の妹で話題・すなずりかりん、ミニワンピで美脚披露 いちご狩りショットに「スタイルレベチ」「妖精さんみたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/27】インフルエンサーのすなずりかりんが3月26日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿のいちご狩りショットを公開した。
【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「妖精さんみたい」美脚スラリなミニワンピ姿
すなずりは「いちご狩り行ってきたよ 推しのいちごは紅ほっぺ！この日は7時間運転しました楽しかった」と記し、いちご農園でいちごを持ったショットを複数枚投稿。薄いピンクに赤の小花柄のガーリーなミニワンピース姿でスラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「いちごの妖精さんみたい」「可愛すぎる」「春らしいコーデ素敵」「スタイルレベチ」「天使」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】仮面高校生の妹でバズった20歳「妖精さんみたい」美脚スラリなミニワンピ姿
◆すなずりかりん、ミニワンピでいちご狩りへ
すなずりは「いちご狩り行ってきたよ 推しのいちごは紅ほっぺ！この日は7時間運転しました楽しかった」と記し、いちご農園でいちごを持ったショットを複数枚投稿。薄いピンクに赤の小花柄のガーリーなミニワンピース姿でスラリとした美しい脚が際立っている。
◆すなずりかりんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「いちごの妖精さんみたい」「可愛すぎる」「春らしいコーデ素敵」「スタイルレベチ」「天使」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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