「電脳戦機バーチャロン」より「TG-11-M “ガラヤカ[ちょーげんき♪すぺしゃる]”」が7月25日ごろに発売
【TG-11-M “ガラヤカ[ちょーげんき♪すぺしゃる]”】 7月25日ごろ 発売予定 価格：5,280円
(C)SEGA,2001 CHARACTERS (C)AUTOMUSS
ハセガワは、プラモデル「TG-11-M “ガラヤカ[ちょーげんき♪すぺしゃる]”」を7月25日ごろに発売する。価格は5,280円。
本商品は「電脳戦機バーチャロン」30周年記念を記念して、メカデザインを担当したカトキハジメ氏の手によるスタイリッシュなバーチャロイドの魅力を精密にキット化したバーチャロイドシリーズより、3P（プレイヤー）カラーのガラヤカを再生産したもの。
1/100スケールプラモデル化され、パーツカラーはピンク、ホワイト、ブルーグレー、クリアー部品はクリアーピンク、クリアー（透明）となっている。さらに、ププルニュ・バトンの多彩なバリエーションパーツがセットとなっている。
後頭部の羽、背部マントは展開/収納状態をパーツの差し替えにより再現可能。クロスの前面装甲は、通常状態／湾曲した状態の2種をポーズに合わせて差し替えすることができる。
さらに、展示用スタンドも付属する。
【新製品情報】- ハセガワ (@hasegawa_model) March 27, 2026
「電脳戦機バーチャロン30周年記念」
3P（プレイヤー）カラーのガラヤカを再生産します！
1:100プラモデル
「TG-11-M “ガラヤカ[ちょーげんき♪すぺしゃる]”」
2026年7月25日ごろ発売https://t.co/FcnOIP1wFo#ハセガワ #バーチャロン pic.twitter.com/wHTIeNVPNd
(C)SEGA,2001 CHARACTERS (C)AUTOMUSS
CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME