【TG-11-M “ガラヤカ[ちょーげんき♪すぺしゃる]”】 7月25日ごろ 発売予定 価格：5,280円

ハセガワは、プラモデル「TG-11-M “ガラヤカ[ちょーげんき♪すぺしゃる]”」を7月25日ごろに発売する。価格は5,280円。

本商品は「電脳戦機バーチャロン」30周年記念を記念して、メカデザインを担当したカトキハジメ氏の手によるスタイリッシュなバーチャロイドの魅力を精密にキット化したバーチャロイドシリーズより、3P（プレイヤー）カラーのガラヤカを再生産したもの。

1/100スケールプラモデル化され、パーツカラーはピンク、ホワイト、ブルーグレー、クリアー部品はクリアーピンク、クリアー（透明）となっている。さらに、ププルニュ・バトンの多彩なバリエーションパーツがセットとなっている。

後頭部の羽、背部マントは展開/収納状態をパーツの差し替えにより再現可能。クロスの前面装甲は、通常状態／湾曲した状態の2種をポーズに合わせて差し替えすることができる。

さらに、展示用スタンドも付属する。

(C)SEGA,2001 CHARACTERS (C)AUTOMUSS

CHARACTER DESIGN:KATOKI HAJIME