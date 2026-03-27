日本テレビの黒田みゆアナウンサー（27）が27日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）を卒業した。

黒田アナは2023年4月の番組立ち上げ時から、フリーアナウンサーの武田真一、お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太とともにMCを務めてきた。

「本当にいろいろあったなと思うんですけど…」と回想。「3年間携わらせていただいて、ずっと見ている方は分かると思うんですけど、初回から内容とか構成もガラッと大きく変わって。手前味噌ながら、本当に日々凄くいい番組になっているなと思うんですけど、やっぱりそれは努力を惜しまないスタッフさんだったり、武田さん、山里さんのMC皆さんだったり、メンバーの皆さんの努力あってなんだろうなと思っております」と共演者やスタッフに感謝した。

山里は「最初のころは、僕も武田さんもこれをやるっていうのがプレッシャーだったし、自分にできるのか不安があった中で、3年目にして完璧に全てをやってくれる黒田アナがいて。そんなに声は出さなかったですけど、安心してできていました。お笑いが大好きっていうのもあるから、お笑い的な要素を振っても、必ず正解が返ってくる。本当に助けられ続けていて、感謝しかないですね」と称賛。武田アナは「本当にその通り」と大きくうなずき、「巣立っていくのは惜しいんですけど、まだまだ若いので、いろんな経験を積むためのステップアップですから、頑張ってください！」とエールを送った。

2人の言葉に黒田アナの目には涙が。目を赤くしながら、「ありがとうございます！」と頭を下げた。

黒田アナは4月から「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）で新MCを務める。