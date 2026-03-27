『あさイチ』新キービジュアル公開、ポスター撮影後に華丸「何色にしたの？」 大吉がツッコミ「覚えてないの？」「心配」
NHK総合『あさイチ』（前8：15）が27日、公式インスタグラムを更新し、3月30日からのリニューアルの内容を報告。お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多華丸（55）が、とぼけるシーンがあった。
【写真】華丸が覚えていなかった…？『あさイチ』新キービジュアル
投稿で、博多華丸・大吉の2人と鈴木奈穂子アナウンサー（44）が並んで登場。博多大吉（55）が「生放送が再開されます！」などと報告し、鈴木アナが「新年度、あさイチはリニューアルするんですが、おふたり、どこに注目していますか？」と聞いた。
華丸が「なんか3人で…大がかりなポスター撮影しましたよね」と話すと、大吉が「はい。いわゆるキービジュアルが変わりました。色が変わります」と補足。すると華丸は「ピンクではなくなる？」「ええっつ？」と驚いた。
驚きながら「何色にしたの？」と聞く華丸に、大吉は「覚えてないの？心配（笑）」とツッコミ。華丸は「はは…っ汗」と苦笑いで申し訳なさそうな様子を見せた。
投稿では「あさイチがドーンとリニューアル！」と報告。「火曜日の新コーナー『ときめき！ハピ技』は、新リポーターの神田聖司さんに加え、日高のり子さん（高＝はしごだか）、山口勝平さん、梶裕貴さん、佐倉綾音さんが週替わりでレギュラー出演！」と説明。「さらに新テーマソングは大貫妙子さんとSTUTSさんの夢のコラボに！スタジオセットやホームページで使われるキービジュアルも新しくなります」と伝えた。
また「新しいスタジオセット、番組スタッフの間では『とってもかわいい！』と大評判です」「普段あさイチを見てくれている方も、ご無沙汰だった方も、3/30（月）から新しくなるあさイチをご覧いただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
リニューアルした『あさイチ』は30日午前8時15分から生放送。
【写真】華丸が覚えていなかった…？『あさイチ』新キービジュアル
投稿で、博多華丸・大吉の2人と鈴木奈穂子アナウンサー（44）が並んで登場。博多大吉（55）が「生放送が再開されます！」などと報告し、鈴木アナが「新年度、あさイチはリニューアルするんですが、おふたり、どこに注目していますか？」と聞いた。
驚きながら「何色にしたの？」と聞く華丸に、大吉は「覚えてないの？心配（笑）」とツッコミ。華丸は「はは…っ汗」と苦笑いで申し訳なさそうな様子を見せた。
投稿では「あさイチがドーンとリニューアル！」と報告。「火曜日の新コーナー『ときめき！ハピ技』は、新リポーターの神田聖司さんに加え、日高のり子さん（高＝はしごだか）、山口勝平さん、梶裕貴さん、佐倉綾音さんが週替わりでレギュラー出演！」と説明。「さらに新テーマソングは大貫妙子さんとSTUTSさんの夢のコラボに！スタジオセットやホームページで使われるキービジュアルも新しくなります」と伝えた。
また「新しいスタジオセット、番組スタッフの間では『とってもかわいい！』と大評判です」「普段あさイチを見てくれている方も、ご無沙汰だった方も、3/30（月）から新しくなるあさイチをご覧いただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
リニューアルした『あさイチ』は30日午前8時15分から生放送。