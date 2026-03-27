市井紗耶香、13歳の誕生日迎えた息子と2ショット 成長にしみじみ「変わらず大切な大切な我が子」
元モーニング娘。の市井紗耶香（42）が26日、自身のインスタグラムを更新。2ショットを添え、息子が13歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「大切な大切な我が子」13歳の誕生日迎えた息子との2ショットを披露した市井紗耶香
「息子13歳のお誕生日」とつづり、バースデーケーキや豪華な料理が並ぶ食卓の写真をアップ。「気づけばこんなに大きくなっていて 嬉しいような、少し寂しいような、そんな気持ち」と、成長への思いをしみじみと明かした。
さらに「小さかった手がいつの間にか私より頼もしくなって 言葉も、考え方も、ちゃんと“自分”を持っていて」と、息子の成長ぶりに触れつつ、「それでもやっぱり笑った顔も、ふとした仕草も、変わらず大切な大切な我が子であることに変わりはなくて」と母としての変わらぬ愛情をつづった。
また「特別なことは何もないけど、こうして一緒にご飯を食べて、ケーキを囲んで、『おめでとう』と言える時間があることが、何よりの幸せ」と日常の尊さにも言及。「当たり前の毎日って、実は当たり前じゃない」とし、「これまでもありがとう 今日もありがとう 明日もありがとう」と感謝の気持ちを重ねた。
最後は「生まれてきてくれてありがとう そして、ここまで元気に育ってくれてありがとう。これからもあなたらしく、まっすぐに」と愛情あふれるメッセージで締めくくった。
この投稿には「おめでとうございます」「紗耶香さんと息子さん、幸せで何よりですね」といった声が寄せられている。
【写真】「大切な大切な我が子」13歳の誕生日迎えた息子との2ショットを披露した市井紗耶香
「息子13歳のお誕生日」とつづり、バースデーケーキや豪華な料理が並ぶ食卓の写真をアップ。「気づけばこんなに大きくなっていて 嬉しいような、少し寂しいような、そんな気持ち」と、成長への思いをしみじみと明かした。
さらに「小さかった手がいつの間にか私より頼もしくなって 言葉も、考え方も、ちゃんと“自分”を持っていて」と、息子の成長ぶりに触れつつ、「それでもやっぱり笑った顔も、ふとした仕草も、変わらず大切な大切な我が子であることに変わりはなくて」と母としての変わらぬ愛情をつづった。
最後は「生まれてきてくれてありがとう そして、ここまで元気に育ってくれてありがとう。これからもあなたらしく、まっすぐに」と愛情あふれるメッセージで締めくくった。
この投稿には「おめでとうございます」「紗耶香さんと息子さん、幸せで何よりですね」といった声が寄せられている。