◇第98回選抜高校野球大会第9日 準々決勝 大阪桐蔭―英明（2026年3月27日 甲子園）

春通算4度の優勝を誇る大阪桐蔭（大阪）は準々決勝で春夏通じて初めて8強入りした英明（香川）と対戦する。先発メンバーが発表され、先発には背番「14」の小川蒼介投手（3年）が起用された。英明はエースの冨岡琥希投手（こうき、3年）が登板する。

大阪桐蔭の西谷浩一監督は「（先発投手は）小川（蒼介）で行きます。きのうの夜、ピッチングコーチとも相談しまして。きょうは総力戦になると思いますので、アタマ小川でしかっり繋いでいきたいと思います。川本（晴大）もしっかり投げられると思います。準備しています。小川はきのうしっかり投げてくれたので、その勢いのまま投げてくれたらと思います」と話した。

小川は前日26日の三重戦に3番手で登板し、2回1/3を1安打無失点と好投した。川本晴大投手（2年）は24日に1回戦・熊本工戦で150球を投げ3安打完封勝利を挙げた。

英明の香川純平監督は「憶することなく。のびのびやってもらいたいですね」と選手へ期待する。そしてエース冨岡について「彼の持っているものを出し切ってくれたら。ウチのエースですんで。攻略されたら仕方ない。初戦同様、テンポよく、逃げることなくストライクゾーンでどんどん勝負してもらいたいです」と話した。