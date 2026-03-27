“日本一美しい女子大生”ファイナリスト集結 GPに選ばれるのは？【「ミスオブミス2026」ファイナリスト紹介】
【モデルプレス＝2026/03/27】全国のミスキャンパスの中から日本一のミスキャンパスを決めるコンテスト「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」の表彰式が3月27日、Zepp Shinjuku（TOKYO）にて開催される。ここでは、グランプリ候補のファイナリスト10人のプロフィールを紹介する。
【写真】今年も美女揃い“日本一美しい大学生”候補者
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。グランプリは、決勝（後半）へ進んだ出場者の中から決定し、賞金50万円他、メディア出演など豪華副賞が贈呈される予定だ。
＜以下、ファイナリストたちのプロフィール＞
大学・学部・学年： 成蹊大学 法学部政治学科 2年
出身地：埼玉県
趣味：天体観測
特技：生け花
将来の夢：誰かの背中をそっと押せるような存在になりたいです。
大学・学部・学年：学習院女子大学 国際文化交流学部 4年
出身地：東京都
趣味：銭湯巡り、ラブライブ！、旅行
特技：日本舞踊、華道、盆踊りの太鼓
将来の夢：日本文化を国内外に発信すること、銭湯経営
大学・学部・学年：國學院大學 文学部 4年
出身地：東京都
趣味：映画・ドラマ鑑賞、お散歩、ガチャガチャ、自炊
特技：ピアノ、柔軟、耳を動かせる
将来の夢：俳優として、誰かにとっての｢頑張る理由｣になること
大学・学部・学年：関西学院大学 社会学部 3年
出身地：大阪府
趣味：編み物
特技：ダンス
将来の夢：アナウンサー
大学・学部・学年：筑波大学 医学群 看護学類 4年
出身地：大阪府
趣味：舞台観劇
特技：ダンス、ピアノ
将来の夢：医療資源の限られた地域で人々の命と暮らしを支える看護を実践することです。自身のつらい経験を通して得た痛みに寄り添う力を、今度は誰かの安心へと還元できる看護師になりたいと考えています。多様な文化や背景を持つ人々に寄り添い、その人の尊厳を守る医療を届けられる存在を目指しています。
大学・学部・学年：関西学院大学 文学部 4年
出身地：徳島県
趣味：旅行、愛猫と遊ぶこと
特技：歌、ピアノ
将来の夢：皆さんに笑顔や癒しを届けられるような存在になること
大学・学部・学年：立命館大学 産業社会学部 1年
出身地：大阪府
趣味：カフェ・パン屋さん巡り、ショッピング
特技：ダンス
将来の夢：笑顔と幸せを届けられる人になる
大学・学部・学年：慶應義塾大学 法学部 1年
出身地：静岡県
趣味：ファッション
特技：早起き、ルービックキューブ
将来の夢：アナウンサー
大学・学部・学年： 西南学院大学 法学部 3年
出身地：大分県
趣味：旅行、カフェ巡り、野球観戦
特技：書道、ダンス
将来の夢：ランウェイを歩くことと、渋谷ビジョンに載ること。マルチに活動でき、誰かに影響を与える人物になりたい。
大学・学部・学年：学習院女子大学 国際文化交流学部国際コミュニケーション学科 2年
出身地：東京都
趣味：世界を知ること、海外ボランティアに行くこと、たくさんの人とお話しして新しい世界を見ること、競技かるた、人を笑わせること
特技：すぐに人と仲良くなれること、水泳、暗記、すぐに言語を覚えられること、メイクで人生を変えること
将来の夢：最終目標は「ノーベル平和賞受賞」です
2003年度より開催され、今回で23年⽬を迎える「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」。昨年度グランプリは橋本菜々子（成蹊大学）。過去出⾝者には杉浦友紀（NHKアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、福⽥萌（タレント）、⼭形純菜（TBSアナウンサー）、⻄澤由夏（ABEMAアナウンサー）、⼭賀琴子（モデル・ブランドディレクター）、海⽼原優⾹（フジテレビアナウンサー）、楫真梨子（ファッションエディター）、伊藤愛真（タレント）、黒⼝なつ（タレント）、福地礼奈（NHK福岡アナウンサー）、神⾕明采（タレント）等がいる。
なお、全国のミスターキャンパスの中から⽇本⼀のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」も同時開催中。（modelpress編集部）
⽇時：2026年3月27⽇（金）
会場：Zepp Shinjuku （TOKYO）
表彰式MC：井上裕介（NON STYLE）
表彰式ゲスト：⼭賀琴子
表彰式プレゼンター：橋本菜々子（ミスオブミス2025グランプリ）
出演者：MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026 ファイナリスト／MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026 ファイナリスト
主催：学生団体MARKS／株式会社エイジ・エンタテインメント
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【写真】今年も美女揃い“日本一美しい大学生”候補者
◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」
同コンテストは、全国の大学で2025年度に開催されたミスコンテストにてグランプリ・準グランプリを受賞した人が出場可能。グランプリは、決勝（後半）へ進んだ出場者の中から決定し、賞金50万円他、メディア出演など豪華副賞が贈呈される予定だ。
◆本田沙夢利（ほんだ・さゆり）
大学・学部・学年： 成蹊大学 法学部政治学科 2年
出身地：埼玉県
趣味：天体観測
特技：生け花
将来の夢：誰かの背中をそっと押せるような存在になりたいです。
◆小木沙穂里（おぎ・さほり）
大学・学部・学年：学習院女子大学 国際文化交流学部 4年
出身地：東京都
趣味：銭湯巡り、ラブライブ！、旅行
特技：日本舞踊、華道、盆踊りの太鼓
将来の夢：日本文化を国内外に発信すること、銭湯経営
◆伊藤凌華（いとう・りょうか）
大学・学部・学年：國學院大學 文学部 4年
出身地：東京都
趣味：映画・ドラマ鑑賞、お散歩、ガチャガチャ、自炊
特技：ピアノ、柔軟、耳を動かせる
将来の夢：俳優として、誰かにとっての｢頑張る理由｣になること
◆田中葵（たなか・あおい）
大学・学部・学年：関西学院大学 社会学部 3年
出身地：大阪府
趣味：編み物
特技：ダンス
将来の夢：アナウンサー
◆齋藤真奈海（さいとう・まなみ）
大学・学部・学年：筑波大学 医学群 看護学類 4年
出身地：大阪府
趣味：舞台観劇
特技：ダンス、ピアノ
将来の夢：医療資源の限られた地域で人々の命と暮らしを支える看護を実践することです。自身のつらい経験を通して得た痛みに寄り添う力を、今度は誰かの安心へと還元できる看護師になりたいと考えています。多様な文化や背景を持つ人々に寄り添い、その人の尊厳を守る医療を届けられる存在を目指しています。
◆中本帆南（なかもと・ほなみ）
大学・学部・学年：関西学院大学 文学部 4年
出身地：徳島県
趣味：旅行、愛猫と遊ぶこと
特技：歌、ピアノ
将来の夢：皆さんに笑顔や癒しを届けられるような存在になること
◆江川萌奈（えがわ・もな）
大学・学部・学年：立命館大学 産業社会学部 1年
出身地：大阪府
趣味：カフェ・パン屋さん巡り、ショッピング
特技：ダンス
将来の夢：笑顔と幸せを届けられる人になる
◆田口心晴（たぐち・こはる）
大学・学部・学年：慶應義塾大学 法学部 1年
出身地：静岡県
趣味：ファッション
特技：早起き、ルービックキューブ
将来の夢：アナウンサー
◆大塚雛美（おおつか・ひなみ）
大学・学部・学年： 西南学院大学 法学部 3年
出身地：大分県
趣味：旅行、カフェ巡り、野球観戦
特技：書道、ダンス
将来の夢：ランウェイを歩くことと、渋谷ビジョンに載ること。マルチに活動でき、誰かに影響を与える人物になりたい。
◆石井優衣（いしい・ゆい）
大学・学部・学年：学習院女子大学 国際文化交流学部国際コミュニケーション学科 2年
出身地：東京都
趣味：世界を知ること、海外ボランティアに行くこと、たくさんの人とお話しして新しい世界を見ること、競技かるた、人を笑わせること
特技：すぐに人と仲良くなれること、水泳、暗記、すぐに言語を覚えられること、メイクで人生を変えること
将来の夢：最終目標は「ノーベル平和賞受賞」です
◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」とは
2003年度より開催され、今回で23年⽬を迎える「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST」。昨年度グランプリは橋本菜々子（成蹊大学）。過去出⾝者には杉浦友紀（NHKアナウンサー）、伊藤弘美（フリーアナウンサー）、福⽥萌（タレント）、⼭形純菜（TBSアナウンサー）、⻄澤由夏（ABEMAアナウンサー）、⼭賀琴子（モデル・ブランドディレクター）、海⽼原優⾹（フジテレビアナウンサー）、楫真梨子（ファッションエディター）、伊藤愛真（タレント）、黒⼝なつ（タレント）、福地礼奈（NHK福岡アナウンサー）、神⾕明采（タレント）等がいる。
なお、全国のミスターキャンパスの中から⽇本⼀のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」も同時開催中。（modelpress編集部）
◆「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026」開催概要
⽇時：2026年3月27⽇（金）
会場：Zepp Shinjuku （TOKYO）
表彰式MC：井上裕介（NON STYLE）
表彰式ゲスト：⼭賀琴子
表彰式プレゼンター：橋本菜々子（ミスオブミス2025グランプリ）
出演者：MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026 ファイナリスト／MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026 ファイナリスト
主催：学生団体MARKS／株式会社エイジ・エンタテインメント
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