Koki,、美くびれ際立つヘソ出しトップス姿「ラインが綺麗すぎる」「スタイル良くて憧れる」の声
【モデルプレス＝2026/03/27】モデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が3月26日、自身のInstagramを更新。くびれが際立つショート丈トップス姿を公開した。
【写真】キムタクの23歳次女「ラインが綺麗すぎる」美くびれ大胆見せ
Koki,は「Rainy day」とコメント。ヘソ出しのショート丈トップスにブラックデニムのパンツを合わせたコーディネートを披露し、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「センスが神」「スタイル良くて憧れる」「ウエストラインが綺麗すぎる」「絵になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】キムタクの23歳次女「ラインが綺麗すぎる」美くびれ大胆見せ
◆Koki,、美ウエスト際立つショート丈トップスコーデ公開
Koki,は「Rainy day」とコメント。ヘソ出しのショート丈トップスにブラックデニムのパンツを合わせたコーディネートを披露し、引き締まった美しいウエストをのぞかせている。
◆Koki,の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「センスが神」「スタイル良くて憧れる」「ウエストラインが綺麗すぎる」「絵になる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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