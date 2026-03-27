高橋愛、イメチェンヘアで雰囲気一変 “先輩”矢口真里も絶賛「何でも似合うの本当凄すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/27】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が3月26日、自身のInstagramを更新。ヘアカラーをチェンジしたショットを公開した。
【写真】39歳元モー娘。「衝撃のキュートさ」矢口真里も絶賛した新ヘア
高橋は「I darkened my hair color for work」「久しぶりに。お仕事で、ダークトーンに」とつづり、暗めのブラウンヘアにチェンジしたショットを披露。最近は金髪などのハイトーンヘアスタイルから、ガラリと雰囲気が変わったレイヤーボブスタイルとなっている。
また夫でお笑いタレントのあべこうじとの2ショットも投稿している。
この投稿には「安定で可愛すぎる」「ギャル感あってかっこいい」「衝撃のキュートさ」などといった反響が続々。モーニング娘。の先輩でタレントの矢口真里からは「何でも似合うの本当凄すぎる」、モーニング娘。‘26の岡村ほまれから「ええ！可愛すぎます」というコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】39歳元モー娘。「衝撃のキュートさ」矢口真里も絶賛した新ヘア
◆高橋愛、ヘアカラーチェンジ
高橋は「I darkened my hair color for work」「久しぶりに。お仕事で、ダークトーンに」とつづり、暗めのブラウンヘアにチェンジしたショットを披露。最近は金髪などのハイトーンヘアスタイルから、ガラリと雰囲気が変わったレイヤーボブスタイルとなっている。
◆高橋愛の投稿が話題
この投稿には「安定で可愛すぎる」「ギャル感あってかっこいい」「衝撃のキュートさ」などといった反響が続々。モーニング娘。の先輩でタレントの矢口真里からは「何でも似合うの本当凄すぎる」、モーニング娘。‘26の岡村ほまれから「ええ！可愛すぎます」というコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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