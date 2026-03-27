【世界ゴルフ新潮流】

【世界ゴルフ新潮流】熱意と覚悟が欠如…国内男子ツアーの衰退を加速させる日本ゴルフツアー機構の“残念さ”

高い関心を集めたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本は、残念ながら準々決勝で敗退した。これまでの大会と異なる点は、従来の地上波放送ではなく、定額制動画配信サービスの「Netflix（ネットフリックス）」による独占中継だったことだ。これまでは誰でも無料で見ることができた試合が、未加入者は新たに契約し、料金を払わなければ観戦はできなかった。

しかし、137台のカメラを駆使することで選手の動きを3D化し、打者や投手の背後から、これまでとは違う角度でのプレーを見せてくれた。また、ホームベース周辺にカメラを設置し、スイングの迫力をグラウンド目線から伝える試みもこれまでのテレビではあまりなかったことだ。有料配信ならではの「付加価値」といえよう。

今やスポーツを含めてあらゆる「エンタメ」はネット時代に突入している。ゴルフも例外ではない。国内の男子ツアーは、地上波で放送される試合も少なくないが、人気の女子ツアーは2023年からほとんどの大会がネット配信に切り替わり、昨年からU-NEXTの独占配信となった。この動画配信サービス（VOD=ビデオ・オン・デマンド）は、国内女子ゴルフ以外にも、米女子ツアーやPGAツアー、DPワールドツアーに海外メジャー全9大会をテレビやパソコン、外出先ではスマホでも観戦できる。

地上波とネット配信の違いは時間もある。地上波でのテレビ放映は決勝ラウンドの2日間（大会によっては最終日だけ）だ。それも多くは90分ほどで、すでに結果の分かった録画放送が多い。一方のネット配信は、スタートから終了まで、ほぼ完全なライブ中継だ。ただし、まだファンの要望に完全に応えているとはいえない。一例をあげれば、地上波中継と変わらぬ「弾道」「飛距離」「ピンポジション」「パットの距離やライン説明」などによる従来と変わらぬ解説だ。

例えば、優勝を争っている選手がグリーンを狙う際は「パーオン率」を示し、外せば「パーセーブ率」、バンカー脱出時の「サンドセーブ率」を基に解説すれば、その選手の弱点や強みが理解できるし、ゴルフの見方も変わる。ドライバーの長さ、ヘッド体積、重量、ロフト角、ライ角、重心距離といったクラブデータも表示すれば、ギアマニアにはうれしいだろう。中継は常に視聴者の気持ちになって、進化を続けるべきだ。

ネットの強みはスピーディーな情報の取得、分析、伝達にある。それは配信する側だけでなく、データを管理するプロゴルフ団体の役目でもある。

「お金はいただきます。後は画面を見てみなさんで判断してください」では、視聴料を払うファンは納得しないだろう。

（宮崎紘一／ゴルフジャーナリスト）