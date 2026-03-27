Audirvānaは、サブスクリプション型のハイレゾ再生ソフト「Audirvāna Studio」の3.0アップデートを提供開始した。UIデザインの刷新に加え、強化されたシグナルプロセッシング機能が利用できる。Mac、Windows、Linuxのほか、スマートフォンやタブレット向けのAudirvāna Remoteモバイルアプリが対象で、サブスク利用者は追加費用無しでアップデート可能。

新しいUI「Allegro」は、モバイル、タブレット、PCの各バージョンで統一されたデザインを採用。ストリーミングアプリのように、画面上部にはナビゲーションフィルターを配置し、利用可能な場合にのみ表示されるコンテキストコントロールとした。

拡大・強調表示を実現し、視覚的なピクトグラムも追加されたフォントと操作を追求。 行き詰まりや複雑な操作を避けるため、複数の導線を設けたナビゲーションシステムに改めた。また、技術的な説明に直接アクセスできる新しい詳細設定パネルも設けた。

新しいシグナルプロセッシング機能としては、EQ、コンボリューションエンジン、ヘッドホンリスニング向けのクロスフィード機能、そしてバランス調整を追加。

10バンドのパラメトリックイコライザーは、昨年Audirvāna Studioに追加されたものだが、今回初めてモバイルアプリからフルコントロールできるようになっている。

Audirvāna Studioは、月額1,079円(契約期間の縛りなし)、または年額10,979円で利用できる。