「歓迎しきれない観光立国」　現場が追いつかないインバウンドの現実

街はにぎわいを取り戻した。だが、その裏で「これ以上は難しい」という声も確実に増えている。訪日客の急回復がもたらしたのは、経済効果だけではなかった。

外国語人材サービスを手がける株式会社Ｒｅｅｌｕの調査（観光・旅行業界の事業者２３件）によれば、オーバーツーリズムを「やや感じる」６０．９％、「強く感じる」１７．４％と、計約７８％が現場で実感している。とくに２０２３〜２０２４年以降に感じ始めたとの回答が約７４％を占め、コロナ後の需要回復と課題の顕在化がほぼ同時に進んだことがうかがえる。

影響が集中するのは京都を筆頭に、浅草や渋谷、新宿といった都市部の観光地だ。「ＳＮＳで拡散された場所に人が集中する」という指摘もあり、人気の偏りが混雑を加速させている。一方で、地域によっては「まったく感じない」との声もあり、問題が局所化している点も特徴的だ。

現場の負荷は単なる人の多さにとどまらない。「施設の混雑・消耗」４７．８％、「予約のキャパ超過」３９．１％に加え、「マナー・トラブル対応」３４．８％、「多言語スタッフ不足」３０．４％と、質的な課題が複雑に絡み合う。実際、訪日客からの不満として「施設・サービス」５２．２％が最多となり、混雑が体験価値の低下にも直結している。

それでも、日本の観光体験自体の評価は高い。「清潔さ」や「食事のおいしさ」といった好意的な声がある一方、「期待していた景観と違う」との指摘もあり、過度な混雑がブランド毀損につながりかねない状況だ。

さらに深刻なのは、受け入れ余力の限界だ。訪日客がさらに増えた場合、「対応が難しい」３９．１％、「不可能」８．７％と、約半数が現状維持すら危ういと答えた。外国語人材の確保に「困っている」も６割を超える。

にもかかわらず、地域連携で対策を進めているのはわずか８．７％にとどまり、約７４％が「特に対策していない」と回答。個社の努力に依存する現状が浮き彫りになった。

観光客は戻ってきた。しかし、受け入れる側の体制はまだ整っていない。量の回復から質の維持へ。その転換を迫られているのは、現場そのものだ。