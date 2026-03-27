「スキップ前提」の世代に広告は届くのか　Ｚ世代が拒むもの、受け入れるもの

再生ボタンを押した瞬間、指はすでにスキップの位置にある。そんな光景が当たり前になったいま、広告は見られる前に回避される存在になりつつある。だが、すべてが嫌われているわけではない。問題は、その「入り込み方」にあるようだ。

Ｆｉｏｍ合同会社が運営するＺ世代向けシンクタンクによる調査（２０２５年８〜９月、１８〜２４歳の男女２６８人）では、動画広告を「原則すべてスキップ」３５％、「数秒で判断しほぼスキップ」３４％と、計６９％が広告を能動的に避けていることが分かった。特に嫌われるのは「視聴を妨げる強制的な広告」で３０％。コンテンツの流れを断ち切る行為が強いストレスになっている。

一方で、近年注目される没入型広告も万能ではない。「プレイの妨げになる」３４％に加え、「世界観を壊し現実に引き戻される」２５％が不快の理由として挙がった。空間に溶け込むはずの広告が、かえって体験を壊してしまう逆転現象が起きている。

ただし、体験の質が高ければ評価は一変する。没入型広告後のブランド好感度については、「大きく上昇」３１％、「やや上昇」３４％で計６５％がポジティブに反応。広告そのものではなく、「体験として成立しているか」が評価軸になっている。

具体的な手法としては、「ログインするだけで無料アバターアイテムがもらえる」施策を４４％が支持。複雑な導線や作り込まれた空間よりも、手軽で自分のアイデンティティに結びつく価値が求められている点は興味深い。

さらに、理想の広告像としては「広告とエンタメの境目がなくなる」が３７％で最多。「ＡＩによる最適化」３１％も続き、文脈に合わない情報をノイズとして排除する姿勢がうかがえる。

広告が嫌われているのではない。歓迎される条件が厳しくなっただけだ。見せるものから、共に体験するものへ。その転換に適応できるかどうかが、これからの分かれ目になりそうだ。