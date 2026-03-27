嵐の公式Instagramが、「ThrowBack ARASHI」として2015年リリースの「Sakura」のジャケット写真を公開した。

【写真＆動画】嵐「Sakura」ジャケット写真／嵐「Sakura」MV 他

■嵐5人のオールブラックコーデに注目

「Sakura」は、ドラマ『ウロボロス～この愛こそ、正義。』の主題歌。

公開された2枚の写真には、ライダースジャケットに細身パンツを合わせたオールブラックコーデの5人の姿が収められている。

モノクロでそれぞれ異なる方向に視線を向けたアーティスティックなカットと、淡いブルーの背景でこちらを見据える集合ショットの対比も印象的。スタイリッシュで凛としたムードが漂うビジュアルとなっている。

ファンからは「相葉くんの耳掛けヘア好き」「ダンスもかっこいい」「全員ビジュ大優勝」「めちゃくちゃカッコ良い」「黒衣装は色気がありすぎて反則」といった声が寄せられている。

■嵐「Sakura」MV

なお、MVでは、桜が舞う中で5人が歌う姿も美しく、楽曲の世界観をより強く感じさせる。