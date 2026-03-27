ほくほくフィナンシャルグループ <8377> [東証Ｐ] が3月27日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の720億円→780億円(前期は516億円)に8.3％上方修正し、増益率が39.5％増→51.1％増に拡大し、従来の19期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の302億円→362億円(前年同期は260億円)に19.8％増額し、増益率が16.0％増→39.0％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の90円→110円(前期は50円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

子銀行において、貸出金が順調に増加し貸出金利息が堅調に推移しているほか、有価証券利息も増加し、資金利益が前回予想を上回る見込みとなったことに加え、与信費用が前回予想を下回る見通しであることから、2026年3月期通期連結業績予想を上方修正するものです。



前述の業績予想を踏まえ、2026年3月期の期末配当予想につきましては前回予想に比べ20円00銭増配し、1株当たり65円00銭に修正いたします。これにより、2026年3月期の年間配当金は1株当たり110円00銭になる予定です。

