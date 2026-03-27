暁飯島工業 <1997> [東証Ｓ] が3月27日後場(15:00)に業績修正を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の経常利益(非連結)を従来予想の5.6億円→7.8億円(前年同期は5.1億円)に39.3％上方修正し、増益率が7.9％増→50.3％増に拡大し、6期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。

なお、通期の経常利益は従来予想の10.3億円(前期は11.6億円)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

第２四半期累計期間の業績予想につきましては、売上高は、工期の遅れにより売上計上時期のずれ及び想定していた出来高が確保できず前回予想を若干下回る見込みであります。しかしながら、損益につきましては、原価管理の徹底等により工事利益率が計画を上回る見込みであることから、営業利益、経常利益及び四半期純利益ともに前回予想を上回る見込みであります。なお、通期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間までの損益状況及び手持工事の現在の状況等から、2025年10月10日公表の数値に変更はありません。今後、業績予想の修正が必要になった場合には速やかに公表いたします。

