27日15時現在の日経平均株価は前日比112.01円（-0.21％）安の5万3491.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1015、値下がりは511、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は187.18円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が125.35円、ダイキン <6367>が33.43円、信越化 <4063>が15.88円、ファナック <6954>が13.54円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を98.67円押し上げている。次いでファストリ <9983>が24.07円、アステラス <4503>が13.70円、オリンパス <7733>が12.10円、コナミＧ <9766>が11.87円と続く。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運、石油・石炭、電気・ガスと続く。値下がり上位には非鉄金属、不動産、電気機器が並んでいる。



※15時0分0秒時点



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