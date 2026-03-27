2026年3月27日、韓国メディア・スポーツ京郷は、MLBロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が、シーズン開幕を前にチームメート全員へ高級腕時計をプレゼントしたと報じた。

記事によると、大谷は本拠地ドジャースタジアムでの開幕戦当日、各選手のロッカーにサプライズでギフトバッグを用意。中には、大谷がアンバサダーを務める日本の時計ブランド「セイコー（SEIKO）」の腕時計（約63万円相当）と、デーブ・ロバーツ監督からの贈り物であるウイスキーのボトルが入っていた。

添えられたカードには、「ハッピー・オープニングデー。レッツ・スリーピート（3連覇しよう）！」とのメッセージが記されていた。この贈り物に、チームメートの1人、ミゲル・ロハスは「本当に素晴らしい時計をくれました」「一生大切にします」と語り、大谷の気遣いに深い感謝を示したという。

記事は、「韓国人内野手のキム・ヘソンは、直前に開幕ロースターから外れたため、このプレゼントを受け取ることができなかった」とも言及している。

このニュースに韓国のネットユーザーからは「スケールが違う」「人間性まで完璧なのか」「1人60万円って…全員分ならとんでもない金額」「スポンサー絡みでもこの発想はすごい」「これが本当のスターだと思う」「チームの雰囲気がかなり良くなりそう」などの声が上がった。

また、「正直うらやましい」「自分も大谷の同僚になりたい」「やり過ぎ、と言いたくなるくらい欠点がない」「韓国選手はここまでできるだろうか」といった声も見られた。（翻訳・編集/樋口）