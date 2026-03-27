中東紛争で世界の食糧安全保障に打撃―WTO幹部

世界貿易機関（WTO）のジャン＝マリー・ポーガム事務局次長は3月25日、中東地域での戦闘により化学肥料の供給が滞り、世界の食糧安全保障が「高騰する食料価格」と「食料不足」という二重の脅威にさらされていると指摘しました。

ポーガム事務局次長はカメルーン首都のヤウンデでAFP通信の取材に応じて、「現在、最も懸念される問題の一つが化学肥料だ。もっと多くの肥料が流通しなければ、（食糧の）収穫量だけでなく、価格にも影響が及ぶ。この影響は来年になってさらに加速する。収穫量が減り、価格が上昇する」と警鐘を鳴らしました。

米国とイスラエルが2月末にイランへの軍事攻撃を開始して以来、ホルムズ海峡の海上輸送が妨げられています。この海峡は、世界の海上輸送による化学肥料取引の約3分の1を担っています。また、天然ガスは尿素など窒素系肥料の主要原料であり、中東はこうした肥料の重要な輸出地域です。ブラジルなどの農業大国は中東産の窒素肥料の入手が困難になっており、インドやパキスタンなど自国内で窒素肥料を生産している国も原料の調達に苦しんでいます。

北半球は春の耕作シーズンを迎えました。ポーガム事務局次長は、「中東での戦闘はこれまで数週間しか続いておらず、現時点では化学肥料不足の問題は起きていない」と説明する一方で、「戦闘が続くことで湾岸地域からの化学肥料の搬出ができなくなれば、主要な穀物生産国は直接の打撃を受ける」と指摘しました。

ポーガム事務局次長はさらに「もしホルムズ海峡が3カ月間にわたって封鎖されたら、その影響は極めて深刻になる。特に、西アフリカおよび北アフリカの多くの食料純輸入国が非常に不利な立場に置かれる」と警告しました。（提供/CGTN Japanese）