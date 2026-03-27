話芸の極み、ここにあり！ 落語に魅せられた少女が最高位の“真打ち”を目指す漫画『あかね噺（ばなし）』（集英社「週刊少年ジャンプ」で連載中）が盛り上がっています。

４月にはＴＶアニメがスタート、５月７、８日には東京で大看板が勢ぞろいする「あかね噺落語会〜当世大看板百芸繚乱（りょうらん）〜」が開かれます。原作の末永裕樹さん、作画の馬上鷹将（もうえたかまさ）さん、監修の落語家・林家木久彦さんに制作秘話や落語の魅力をたっぷり聞きました！（文化部・川床弥生）

【あらすじ】

幼い頃、父・志ん太の落語に魅せられた朱音（あかね）は、父が落語界の重鎮・阿良川一生（あらかわいっしょう）に破門されたことを機に、最高位の真打ちを志す。阿良川ひかる、三明亭（さんめいてい）からし、阿良川魁生（かいせい）ら、ライバルたちとしのぎを削りながら、話芸の道を究めていく。

――「あかね噺」は３人でどう考えているのでしょうか。

末永 僕が物語の大筋を考えて、定期的に数か月に１回ぐらい、編集者を合わせた４人で打ち合わせをしています。落語界でこれはありうるのか監修を受けながら。

馬上 作画では、最初の頃、着物に柄を描いていいかとか、派手なアクションにしてもいいかなどを木久彦さんに聞いていました。絵が映えるようにしたいので。

木久彦 リアルな話、落語自体を邪魔するような派手な柄や大きい柄の着物って、あまり着ないんですよ。例えばお侍だったらはかま、町人だったら縞（しま）柄、町人でも若旦那だったら縞が細かい柄の粋なものにして。衣装選びの配慮があるんですよね。それで言うと、（ライバルの）魁生は妖艶（ようえん）さ、色気がポイントなので、（衣装に重なるように画面に）大きな花があっても、落語としてはうそでも、漫画としては正しい。

末永 ひげもよくないって話ですよね。

木久彦 そうそう。一生は思いっきりひげを生やしてますけど。

末永 ひげが生えていると、女形やっても想像の邪魔になっちゃう。

馬上 眼鏡とか。

末永 春風亭昇太師匠は眼鏡かけたままですよね。

木久彦 （高座で）眼鏡をかけるようになったのが、三代目三遊亭円歌師匠からなんですよ。八代目橘家円蔵師匠、昇太師匠と、要は自分のアイコンの一つとして眼鏡をしている。

馬上 漫画だと逆にキャラにアイコンが必要なんですよね。

――ほかにも驚いた落語界のルールやしきたりはありますか。

末永 作中では描けなかったんですけど、落語家さんはアルバイトしてます、みたいな苦労自慢はよくないみたいです。本業以外で食えなかったら、ある意味、師匠の顔をつぶす形になるので、その考えは面白いなって思いました。

馬上 作画でも一つありまして、落語家さんは客席から高座を見ちゃいけない。でも話の流れ上、これは客席から見ていないと難しくないかという場面がありました。

末永 ２巻の「今戸（いまど）の狐（きつね）」の場面ですね。

馬上 とりあえず、あかねが壁に立って、どこかから見ている形にしました。

木久彦 そういった意味では逆もあったんですよ。兄弟子がお茶を入れるシーンで、右利きなのに急須を逆の手で持っていて。聞いたら、人間の目の動きはその方がスムーズにいくと。視線を誘導してて、へぇと思って。

馬上 視線の自然な流れを意識するとそういった絵になります。

落語漫画ならではの「質感」を出したい

――こだわっていることとは。

末永 少年漫画であること。落語に寄りすぎない。あくまで少年漫画の上に落語が乗っているんだという意識を忘れない。落語は難しいと思っていたけれど、読んでみたらわかりやすくて熱くて『少年漫画じゃないか』と言ってもらえるのが理想かな。

馬上 落語漫画なので、“質感”みたいなものを出したい。昔のちばてつや先生の漫画が好きで、あの頃の漫画は質感があったなと思って。季節がわかり、ここは排気ガスくさいんだろうなといった感じ、迫力を出せればと思っています。

木久彦 「落語の世界はこうなんだ」って勘違いをされないようにぼかしたい。寄席に遊びに来た人たちに、漫画の知識がすべてだと思われないバランスっていうんですかね。

末永 補足すると、例えば落語界としてはあり得ない行動をキャラクターがとった時に、あくまでとっぴなのは落語会ではなく、キャラ個人という話にしています。

木久彦 そうじゃないと漫画としては面白くないですからね。普通の話になっちゃう。

――リアルな部分と架空の部分の絶妙なバランスで成り立ってるんですね。

木久彦 確かに、扱っているものがリアルに存在していますからね。海賊も呪物を集めている人も日常にはいない。作中で落語連盟は存在するけど、明確なルールは何も出していない。このざっくり感が縛られなくていいですよね。

末永 大きくゆとりがあるからこそ、いろんな楽しみ方を詰め込んで構成し直せるのはいいところですね。

プレッシャー乗り越え、初めて作った「擬古典」

――作中で印象に残っているエピソードは。

末永 瑞雲（ずいうん）大賞編（※あかねが椿家（つばきや）正明（しょうめい）に「死神」の稽古をつけてもらうため、二ツ目向けの賞レースにからし、ひかるらと出場する）ですね。ずっと不安でしたが、意図するところにきれいに終われました。からしの擬古典（古典落語の世界観を使った落語）を作るという初めての取り組みへのプレッシャーもありました。

木久彦 実際の落語のいろんな部分を取ってきたり、それ用に作ったり、最終的に落語を一席書いたぐらいになりました。実際に僕がやった動画も撮ってみました。

末永 馬上さんの絵の力でそれっぽくなりました。

馬上 絵をかっこよくしないとだめだぞと。末永さんのネーム（コマ割り構成）が、「あとは絵に任せた」みたいな感じだと、テンションが上がります。「あかねの高座は絵がかっこよくないと成立しない」みたいな、末永さんの期待を超えてやると思って。

――実在の古典落語なのかなと思ったら、擬古典だと明かされて驚きました。

末永 それがやりたくて。その回を書くために作ったと言っても過言ではない。

木久彦 ＳＮＳの反応見てると、同じような反応している人、いっぱいいましたもんね。「なんていう落語だ？」って。

末永 オリジナル落語だからこそ、最後、見開きで演目を書いて、見得（みえ）を切る形で終わろうと思いました。タイトルと最後の猿まねの件は木久彦さんのアイデアです。

木久彦 今後、誰かが本当に高座でかけるようになったら面白い。そのうち、「末永裕樹作」ってあるかもしれない。

馬上 僕はその瑞雲大賞と、あかねのフランス修業が印象深い。現地の人に参考写真をいっぱい撮ってもらい、頑張って描いたので、ぜひフランスの人にも読んでもらいたいです。

――なぜ突然あかねをフランスに？

末永 二ツ目から真打ちに昇進するのに、現実でも最速で５年数か月。あかねがポーンと真打ちになるのはリアリティーに欠けるなと。ライバルのひかるやからしも二ツ目に上げようとしたら、数年単位でかかって整合性がつかなくなる。そこで、海外で修業してもらうことにしました。

物語のカギ握る「死神」は「自由度が高い」

――あかねの師匠の志ぐまも披露した演目「死神」が、物語の大きなカギを握ります。

末永 博多・天神落語まつりを取材したときに、「『死神』は西洋の話が原話だから、季節の描写がない。季節が入れば人の営みが描かれて話の方向性が決まるけど、それがないからどうとでもなる話になるんだろうね」と聞いた言葉がすごく印象に残っていて。

木久彦 自由度が高い。すごくダークにもできるし、ポップにもできる。登場するキャラクターも少ない。シンプルゆえに遊べる。汎用（はんよう）性の高さなんだろうな。

馬上 死神の絵でも遊べるなと思って。ジャンプ漫画でも死神が出てくる『DEATH NOTE』や『BLEACH』のイメージをひっくり返して、驚かせようと思いました。

――思い入れのあるキャラクターは。

馬上 個人的には阿良川四天王の一剣。ネームから大きく変えて、腹に一物あるキャラクターにしたら、結構、活躍してくれるようになりました。

末永 からしは書いていて楽しいですね。最近、ひかるもやっとかわいいと思えるようになりました。まじめぶっていたのが、福岡弁でしゃべって、距離が近くなった気がする。全生はこれからもっと好きになりそう。一番みっともなくて小者なのに、人間くさい。

木久彦 兄弟子４人とも好きです。僕自身が二ツ目の時にこの作品に携わり始めたので共感する。普段からまじめな享二、根暗なのに落語には明るいこぐま、一生懸命やってもあと一歩届かないぐりことか、みんなすごく噺家っぽい。特にまいけるは、その場その場で表情が違って、落語もしっかりしていて余芸も持ってて、人を楽しませたい気持ちがある。だから、まいけるの真打ち昇進試験編は『まいける噺』でいいと思っています。

１年だけ頑張ってみようと一念発起

――漫画家、落語家になったきっかけを教えてください

末永 夢をあきらめるためでした。高校生の頃から漫画家になりたいとネームを書く癖だけは続いていたんですけど、結局、（編集部や賞に）何も送らないまま27歳になって。けじめをつけるために、１年だけ頑張ってみようというのがスタートで。結果、拾っていただいて。

馬上 漫画家は夢ではあったけど、どうせなれないだろうと、人にも言ったことはなかった。高校生の頃、大学に全部落ちて、人生終わったと思って、それなら夢に挑戦してみようと。サッカー少年だったので、絵も一番うまいわけではなく、落書きでルフィとかを描くぐらい。アシスタントをやって磨いていきました。

木久彦 一人っ子で祖父母と一緒に過ごすことが多くて、「笑点」を見ていました。うちの師匠の木久扇が、だじゃればっかりなのが子供心に刺さって。小３のころ、地元の落語会に来てくれて、たまたま駐車場で師匠に会ったんです。名前と住所を教えたら、後日、自伝が届いて、しばらく文通していました。高２の体育祭のときに、師匠から電話がかかってきて、「お笑いがやりたかったら教えてあげる」と言われ、進学をやめて、修業を始めました。師匠は喜劇の人だと思ってたので、まさか自分が落語をやると思わず、入門してから落語を知りました。

――落語の魅力とは。

末永 音としての耳心地の良さ。すっと入ってくる。

馬上 歴史があることが大きい。あればあるほど絵でかっこよく映るんですよ。積み上げてきた歴史が持つ力が、少年漫画と相性がめちゃくちゃいい。

木久彦 「生」。生きるという字だと思っていて。「死神」とか「芝浜」とかを我々噺家のフィルターを通すことによって、１００人いれば１００通り。こっちが口演する年代でも全部違う。型はあっても自由度が魅力的。あと、座布団１枚あればどこでもできる。

４月にTVアニメ、５月には大看板がそろった落語会

――2022年から連載が始まり、単行本の累計発行部数は350万部を突破（電子版含む）、４月３日に最新巻発売、ＴＶアニメも始まります。

末永 漫画では、音がないから成立するうそをついているけれど、アニメは全部描かないといけない。すごいむちゃぶりをしている自負があって、それがどうなるのか非常に興味があります。やっぱり落語は音と動きがあってこそ。

馬上 スタッフさん、監督さんに会った時、すごくやる気、情熱があったので、プロが本気を出したらどうなるのか、楽しみです。

――５月には『あかね噺』の冠がついた落語会も。木久彦さんは出演者でもあります。

末永 想像していないレベルの人たちばかりなので、正直、うれしさ余って恐縮しています。

馬上 落語漫画を始めた以上、落語界の一助になれればと思っていたので、こういう会ができるぐらいになったことがうれしいです。

木久彦 僕が一緒に並んでいい人たちじゃないので、本当に。もう一瞬一瞬を一生懸命しゃべるだけです。漫画ファンも落語ファンも楽しめると思います。

――あかねと同じ女性の落語家も登場します。

末永 男女関係なく、面白い高座になるメンバーが集まっていて、頼もしさも感じます。

馬上 本編でひかるが口演した「お菊の皿」みたいに、（女性の方が）映えるのかなという演目もある。初めて落語を聞く人に、しゃべる人によって見え方が違うんだよと知ってもらいたいですね。

木久彦 女性の噺家が存在して久しいですし、男か女かなんてあまり感じたことはないです。古典に限らず、新作落語で女性が軸になっている落語も増えてきています。そもそも落語には人間以外も出てきますし、普段からボーダーレスな世界を我々は口演してますからね。

――漫画を読者にどう楽しんでもらいたいですか。

木久彦 『キャプテン翼』を読んでサッカーを始めて世界に行く人がいるように、落語を知る入り口になってほしい。やっぱり難しいイメージがあるので、安心して「なあんだ」って言ってほしいですね。

馬上 漫画家としての師匠から、「毎回全力を出せ。毎回全力を出したら次の全力が出るから、出し切らないとダメ。絞りきらないと次が出ない」と言われていて、毎回全力で描いています。この先の展開はわからないけど、自分の絵さえ成長すればなんとかなると思っていて。皆さんも期待してほしい。

末永 僕も悩むときは難しい方を選ぶようにしています。それを乗り越えることが一番大事。あかね噺は、あかねと一生と志ん太の物語だと思っていて、この３人の物語をいかに大きく、作中の落語会にうねりを持たせながら、盛り上げていくかということをずっと考えているので、期待していてください。

「あかね噺落語会〜当世大看板百芸繚乱〜」

５月７、８日、東京・有楽町よみうりホールで計４公演開催。

https://akanebanashi-rakugokai.com/

＜７日＞

春風亭一之輔（昼）三遊亭円楽（夜）春風亭昇太（夜）ら

＜８日＞

桂文珍（昼）立川志の輔（夜）ら

チケットは一般５５００円、グッズ（特製扇子と手ぬぐい）つき８８００円。イープラスか、チケットぴあで３月２７日午後６時から一般販売スタート

【あかねの「姉さん」から一言（出演順）】

＜蝶花楼桃花さん＞７日昼出演

『あかね噺』の癖強めキャラクターにも負けない、落語界のバケモノばかりの落語会！ 難しいことは考えずに、どっぷり落語に浸ってください。私もバケモノにのみ込まれないように一生懸命お喋（しゃべ）りします！ 会場でお会いしましょう♪

＜桂二葉さん＞８日昼出演

遅ればせながら『あかね噺』を読み始めました。一気に読むのがもったいないぐらい夢中になっています。ファンの皆さまの前での一席、大変緊張しますが、漫画の躍動感に負けないよう精一杯つとめる所存です。ご来場心よりお待ちしております。

＜立川小春志さん＞８日夜出演

『あかね噺』の世界から現実の落語の世界へ！ ラスボスレベルの顔ぶれの会は、『あかね噺』のクライマックスへ向けての予行演習？なのかもしれません。漫画だからこそ出来る表現から、落語でしか出来ない表現もぜひご堪能ください。

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末永裕樹（すえなが・ゆうき）

漫画原作者。2017年、第３回「ストキンpro」で入賞した『舞台を降りるその時は』で「ジャンプGIGA」にて読み切り掲載でデビュー。21年、原作を担当した作品『タタラシドー』が「週刊少年ジャンプ」に掲載された。

馬上鷹将（もうえ・たかまさ）

漫画家。「少年ジャンプ NEXT！」2013 AUTUMNに「サイボーグチルドレン」が読み切り掲載され、デビュー。「週刊少年ジャンプ」にて16〜17年『オレゴラッソ』（全２巻）を連載した。

林家木久彦（はやしや・きくひこ）

1991年4月25日生まれ、埼玉県出身。2010年、林家木久扇に入門。「林家けい木」として楽屋入り、前座となる。15年に二ツ目昇進、25年3月に「林家木久彦」に改名し、真打ち昇進。